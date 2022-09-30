День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: что категорически нельзя делать в этот день
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В народе праздник считался женским днем и даже носил название Вселенские бабьи именины.
Цикл первых осенних православных праздников согласно церковному календарю на сентябрь-2022 завершает День памяти раннехристианских святых, почитаемых в лике мучениц — Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
12-ти летняя Вера, десятилетняя Надежда и девятилетняя Любовь за свою искреннюю веру в Христа поплатились своими жизнями. Правитель Адриан приказал предать девочек страшным мучительным пыткам прямо на глазах у их матери Софии. Истерзанные тела дочерей София с почестями похоронила, а сама, проводивши в молитве три дня, тихо умерла на их могиле.
Святые мученицы считаются заступницами всех женщин. Вере, Надежде, Любови и матери их Софье молятся о женском счастье, о хороших отношениях в семье. Также святых просят об избавлении от бесплодия.
Что запрещено делать в День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
- Не рекомендуется заниматься домашней уборкой, приготовлением пищи, рукоделием.
- Нельзя устраивать пышные застолья.
- Нельзя ругаться, ссориться с близкими, а особенно с женщинами.
- Венчание также лучше перенести на другой день.
- Запрещено знакомиться с людьми.
Ранее "Телеграф" писал о государственных праздниках и выходных в сентябре 2022 года.