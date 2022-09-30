Как согреться зимой: эти лайфхаки с одеждой помогут сократить счета за электроэнергию

Одевайтесь соответственно и вы сможете согреться в холодное время, не используя отопление

Температура на улице медленно падает, и скоро придет время включать отопление. Но в связи с тем, что в следующих месяцах украинцам, вероятно, предстоит мерзнуть в своих квартирах, многие ищут способы согреться, пытаясь сэкономить на отоплении этой осенью и предстоящей зимой.

Как пишет express, если вам холодно, когда вы сидите за рабочим столом, вам не помешало бы надеть еще несколько слоев предметов гардероба. Лучший способ согреться — носить тонкие слои одежды, которые изолируют тело и облегчают регулирование температуры. Термобелье также является хорошим вариантом и может "бороться с холодом" под одеждой.

Носки и тапочки также могут согреть ноги и пальцы ног, особенно если в доме холодные полы из дерева, ламината или плитки.

Для тех, кому приходится появляться на звонках Zoom в течение рабочего дня, выберите уютные джемперы с немного увеличенным кроем, чтобы было место для другой одежды. Брюки свободного кроя, такие как джоггеры, также могут удерживать тепло, а некоторые из них имеют внутри флисовую подкладку.

Женские спортивные штаны - джоггеры

Сидя вечером перед телевизором, легко простудиться, потому что вы практически не двигаетесь. Не включайте отопление, вместо этого завернитесь в одеяло.

Перед сном наполните резиновую грелку водой и положите ее между простынями, чтобы нагреть постель. Или рассмотрите электрическое одеяло — хотя оно, конечно, использует электричество, как правило, такое одеяло довольно дешевое в эксплуатации. Его не нужно включать на всю ночь, а можно использовать для предварительного нагрева кровати или примерно на 10 минут, чтобы согреть вас, пока вы лежите в постели перед засыпанием.

Еще один способ согреться в постели — добавить дополнительные одеяла или вложить средства в более толстый пододеяльник. Также рекомендуется надевать на ночь носки и пижаму.

Ранее "Телеграф" рассказывал о способах утепления, которые популярны у японцев. В их стране нет центрального отопления, поэтому жители придумали массу уловок для сохранения тепла в доме.