Побрить, постричь и соскрести: как еще можно снять катышки с одежды
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Несколько минут свободного времени – и ваша одежда станет как новенькая.
Даже недавно купленная красивая вещь может показаться старой и неаккуратной из-за мелких комочков, которые образуются на ней в процессе носки или же неправильного ухода. Чаще всего катыши появляются на трикотажной одежде или кашемировом пальто. Хотя и другие ткани могут иметь такое свойство.
Не спешите списывать любимый свитер, блузку или юбку. Ситуацию можно исправить, если уделить этому немного времени и терпения. "Телеграф" поделится полезными лайфхаками, как надолго удалить катышки с одежды. Это можно сделать простыми подручными средствами – и ваша вещь будет реанимирована.
Как избавиться от катышков: лайфхаки
- Самый качественный, но при этом долгий способ удаления нежелательных комочков – срезать их ножницами. Работать придется долго, терпеливо и осторожно, зато волокна будут срезаться, а не обрываться, как в других случаях, что уменьшит вероятность быстрого образования новых катышков.
- Обычный бритвенный станок поможет снять катышки с гладких и не слишком ворсистых тканей. Для этого растяните вещь в проблемной зоне и аккуратно сбрейте комочки.
- Липкая лента отлично удаляет не только катышки, но также шерсть, нитки и другой мусор на одежде. Для этого прижимайте скотч к ткани и резко отрывайте, чтобы захватить побольше катышков.
- Расческа с мелкими зубьями избавит от спутывания длинного ворса на ткани. Выполняйте движения гребешком по ходу расположения волосков.
- Пемза – жесткий абразивный камешек, который позволит легко и быстро снять катышки с грубой ткани – таких как куртка, пальто, брюки.
- Чтобы без труда снять катышки на темной одежде, возьмите ломтик черствого пористого ржаного хлеба – желательно высушенного в духовке.
- С мелкими катышками хорошо справляется губка для мытья посуды – ее жесткая сторона. А если перевернуть мочалку и увлажнить ее – она еще и снимет ворс с одежды.
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