Забить окна ДСП, запастись грелками и горелкой: как подготовить к морозам дом без отопления

Не лишним будет запастись некоторыми туристическими принадлежностями, чтобы иметь хоть какой-то комфорт в экстремальных условиях

Большинство украинцев еще в начале осени начали подготовку к холодам — кто-то утепляет собственные жилища, другие запасаются необходимыми вещами, а некоторые обошлись покупкой обогревателя. Уже сейчас понятно, что самым сложным отопительный сезон будет для тех, кто остался в зоне боевых действий, где тепла в домах не будет.

Как пишет "Свободное радио", в связи с этим консультант по вопросам финансирования энергоэффективных мероприятий Николай Ильинов дал советы, как утеплить жилье без отопления своими силами.

Как подготовить к зиме дом без отопления

Полностью слейте воду из систем отопления – это нужно для того, чтобы в зимний период трубы, которые не будут прогреваться, не лопнули. Утеплите окна – лучше закрыть их листами ДВП, ДСП или ОСП. На крайний случай – забить окна одеялами. Это позволит удержать тепло в доме в ночное время. В день, когда светит солнце, окна нужно открывать, чтобы в помещении не накапливалась влага. Если окна деревянные, проклейте их поролоновыми или резиновыми уплотнителями. Утеплите дверь – проверьте, нет ли щелей. Если возможно, снимите наружное декоративное покрытие и положите внутрь минеральную вату. Также поможет не выпускать тепло из квартиры дополнительная пара дверей, даже если они деревянные. Установить их следует перед основными металлическими. Следите за уровнем влаги – если дом в период холодов без отопления, то вещи в нем очень быстро поглощают влагу. Очень важно проветривать помещение и впускать солнечный свет. Также следует проверить дымовые каналы, если сквозняк слабый — почистить их. Они тоже важны в вопросе проветривания жилья. Продумайте свой быт – если рядом остались соседи, то приобретите вместе дизельный генератор. От него и телефон можно зарядить, и чайник нагреть, и даже включить небольшой обогреватель. Не лишней будет и туристическая плита – ее можно использовать и в доме, а на нее установить небольшую плитку для приготовления пищи. Для сна стоит закупить туристические карематы – они не впитывают влагу и защищают от холода с пола. Одежду выбирайте тёплую, из натуральных тканей. Можно приобрести антибактериальное белье для холодных условий. Резиновые грелки, спальный мешок и небольшая газовая горелка также понадобятся в условиях, когда в дом не подается тепло.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно выбрать зимнюю куртку и на что обратить внимание при выборе термобелья.