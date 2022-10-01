Сколько украинцы будут отдыхать и работать в октябре-2022: календарь праздников

В этом месяце мы отмечаем ряд важных в военное время праздников

Стоит отметить сразу, что дополнительных выходных по случаю государственных праздников в Украине в октябре не будет. Напомним, что в стране идет полномасштабная война с российским оккупантом, а военное положение в Украине было официально продлено до 21 ноября этого года.

"Телеграф" рассказывает, сколько будет выходных и рабочих дней в октябре в Украине, а также, какие праздники будут отмечаться в этот осенний месяц.

Выходные в октябре-2022 в Украине

В октябре предусмотрены официальные выходные дни, которые приходятся на субботу и воскресенье. Всего их будет 10, в то время как рабочих дней в октябре насчитывается 21. По случаю праздников не будет и сокращенных рабочих дней.

Выходные в октябре-2022: 1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 октября.

Рабочие дни в октябре-2022: 3-7, 10-14, 17-21, 24-28, 31 октября.

Праздники в октябре-2022 в Украине

Календарь праздников и выходных в октябре 2022 года

1 октября — День ветеранов и пожилых людей, Международный день музыки, Международный день кофе

2 октября — День учителя (День работников образования), Международный день ненасилия

3 октября — Международный день врача

4 октября — Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных

5 октября — Всемирный день учителей

8 октября — День юриста

9 октября — День риелтора, День художника, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы

10 октября — Всемирный день психического здоровья

11 октября — Международный день девушек

13 октября — Всемирный день защиты зрения

14 октября — День защитников и защитниц Украины, День Украинского казачества

15 октября — Всемирный день сельской женщины, Всемирный день чистых рук, День работников целлюлозно-бумажной промышленности

16 октября — Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, Всемирный день анестезиолога

20 октября — Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, Международный день авиадиспетчера, Международный день повара и кулинара

22 октября — Всемирный день людей с нарушениями речи

23 октября — День работников рекламы

24 октября — Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций

25 октября — День маркетолога

27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия

28 октября — День дедушек и бабушек, День освобождения Украины от фашистских захватчиков, Международный день анимации

29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом, День работников службы вневедомственной охраны

30 октября — День автомобилиста и дорожника

31 октября — Международный день Черного моря, Международный день экономии, Всемирный день городов, Международный день городов

Ранее "Телеграф" писал, какие церковные праздники отмечаются украинцами в октябре 2022 года.