Сколько украинцы будут отдыхать и работать в октябре-2022: календарь праздников
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В этом месяце мы отмечаем ряд важных в военное время праздников
Стоит отметить сразу, что дополнительных выходных по случаю государственных праздников в Украине в октябре не будет. Напомним, что в стране идет полномасштабная война с российским оккупантом, а военное положение в Украине было официально продлено до 21 ноября этого года.
"Телеграф" рассказывает, сколько будет выходных и рабочих дней в октябре в Украине, а также, какие праздники будут отмечаться в этот осенний месяц.
Выходные в октябре-2022 в Украине
В октябре предусмотрены официальные выходные дни, которые приходятся на субботу и воскресенье. Всего их будет 10, в то время как рабочих дней в октябре насчитывается 21. По случаю праздников не будет и сокращенных рабочих дней.
Выходные в октябре-2022: 1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 октября.
Рабочие дни в октябре-2022: 3-7, 10-14, 17-21, 24-28, 31 октября.
Праздники в октябре-2022 в Украине
1 октября — День ветеранов и пожилых людей, Международный день музыки, Международный день кофе
2 октября — День учителя (День работников образования), Международный день ненасилия
3 октября — Международный день врача
4 октября — Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных
5 октября — Всемирный день учителей
8 октября — День юриста
9 октября — День риелтора, День художника, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы
10 октября — Всемирный день психического здоровья
11 октября — Международный день девушек
13 октября — Всемирный день защиты зрения
14 октября — День защитников и защитниц Украины, День Украинского казачества
15 октября — Всемирный день сельской женщины, Всемирный день чистых рук, День работников целлюлозно-бумажной промышленности
16 октября — Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, Всемирный день анестезиолога
20 октября — Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, Международный день авиадиспетчера, Международный день повара и кулинара
22 октября — Всемирный день людей с нарушениями речи
23 октября — День работников рекламы
24 октября — Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций
25 октября — День маркетолога
27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия
28 октября — День дедушек и бабушек, День освобождения Украины от фашистских захватчиков, Международный день анимации
29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом, День работников службы вневедомственной охраны
30 октября — День автомобилиста и дорожника
31 октября — Международный день Черного моря, Международный день экономии, Всемирный день городов, Международный день городов
Ранее "Телеграф" писал, какие церковные праздники отмечаются украинцами в октябре 2022 года.