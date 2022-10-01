В доме станет в разы теплее: "дедовские" способы, как утеплить деревянные окна на зиму своими руками

Эти простые советы помогут вам сохранить тепло в квартире.

Из-за войны, которую в Украине развязала россия, грядущий отопительный сезон обещает быть непростым, поэтому, чтобы не замерзнуть этой зимой важно тщательно к нему подготовиться. Самые популярные решения этой проблемы — это купить обогреватель, больше теплых вещей и одеял, утеплить квартиру/дом, или же можно утеплить окна, которые кстати являются одними из основных путей теплопотерь.

"Телеграф" подготовил несколько полезных, "дедовских" лайфхаков, которые помогут вам правильно утеплить деревянные окна в вашем доме. Вашему вниманию — пять самых недорогих, но эффективных "утеплителей".

Как и чем утеплить деревянные окна

Способ 1: газеты и бумага

Бумагу или старые газеты измельчите, размочите водой, затем отожмите и добавьте к этой массе 1 часть глины или 2 части толченого мела. Полученный раствор поместите в щели, и заклейте оконным скотчем или бумагой с клеящимися свойствами.

Способ 2: ватой и тканевыми полосами

Способ очень похож на предыдущий, только в нем для изоляции используются не старые газеты, а техническая вата, а полоски бумаги заменяют на тканевые.

Способ 3: поролоном и скотчем

Схема работы та же — в щели поместите поролон и сверху наклейте бумажный скотч. Этот способ удобен еще тем, что поролон при необходимости прослужит несколько лет, а меняться будет только бумажное покрытие.

Способ 4: парафином

Вам нужен будет расплавленный парафин и шприц для его заливки. Если щели большие, то нужно проложить подкладку: поролон, бельевую веревку, провод, в общем все, что может заполнить полость.

Способ 5: пленкой

Для этого метода понадобится прозрачная полиэстеровая пленка, а для создания теплового вакуума: прозрачный двусторонний скотч, нож или ножницы, длинная линейка, перчатки, маркер и рулетка. Подробнее об этом способе мы уже писали ранее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что не только из-за окон квартира несет теплопотери — при подготовке к зиме стоит проверить и другие места, где тепло уходит из дома. Утеплить входные двери так же можно несколькими способами. Для деревянных и металлических дверей есть свои нюансы.