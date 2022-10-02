Предотвращаем потерю тепла: топ-5 самых эффективных способов обогреть дом

Эксперты поделились эффективными способами обогрева жилища без необходимости использований дополнительных источников отопления

По мере приближения более холодных месяцев решение сделать свой дом как можно более энергоэффективным становится все актуальным, чем когда-либо прежде.

Руководитель магазина напольного отопления Дэйв Джонсон, передает express, рассказал о пяти лучших способах сделать ваш дом более энергоэффективным в приближающиеся зимние месяцы.

1. Изолируйте свой дом

По словам эксперта, изоляция — это "рентабельный вариант", который гарантирует, что вы используете только необходимое количество энергии в вашем доме: "Около четверти тепла дома будет теряться через крышу, если она не изолирована должным образом. Изолированная крыша снизит ваши счета за отопление".

2. Убедитесь, что ваш дом защищен от сквозняков

Устранение любых сквозняков — это действительно полезный способ энергосбережения дома, если у вас ограниченный бюджет. Предотвращение утечки тепла через нежелательные щели — один из самых дешевых и наиболее эффективных способов сделать ваш дом энергоэффективным, избегая избыточных потерь тепла. Чтобы защитить дом от сквозняков, необходимо определить "проблемные зоны". Это могут быть двери, окна, дымоходы и половицы.

3. Подумайте о переходе на "умные" термостаты

Модернизация вашего термостата до "умного" варианта может обеспечить большую точность связи между термостатом и котлом, предотвратив потерю энергии и сэкономив ваши деньги.

Эксперт объяснил: "Умные термостаты изучают ваши личные режимы отопления и потребности и со временем соответствующим образом адаптируются. Большим преимуществом "умных" термостатов является возможность контролировать отопление практически из любого места".

4. Оцените свой котел

Неисправные котлы могут значительно увеличить счета за отопление, поскольку им придется работать значительно усерднее, чтобы нагреть дом до желаемой температуры.

5. Проверьте мощность домашних устройства

Когда приборы истощены, они в целом менее эффективны и, вероятно, будут стоить больше денег во время их эксплуатации. Например, размораживание морозильника каждый раз, когда на его внутренних поверхностях образуется толстый слой льда, поможет сохранить эффективность морозильника, что, в свою очередь, сэкономит ваши деньги.

Накопление льда означает, что воздушный поток вашего морозильника будет приторможен, и устройству будет труднее циркулировать холодный воздух. Это означает, что мотору придется работать дольше, потребляя больше энергии и, следовательно, обходясь дороже.

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