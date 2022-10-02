Как самостоятельно утеплить пластиковые окна, чтобы не дуло: эффективные способы

Благодаря этим способам, вам удастся максимально сохранить тепло в доме.

Со временем пластиковые окна могут "проседать", из-за чего они начинают пропускать больше воздуха, что совсем не хорошо в холода. А поскольку отопительный сезон 2022/2023 обещает быть непростым, желательно исправить все неполадки с окнами, чтобы они максимально сохраняли тепло в доме.

Поскольку даже через пластиковые окна теряется до 30% тепла, "Телеграф" предлагает вам несколько эффективных способов, которые помогут вам правильно утеплить окна. Отметим, что если после всех манипуляций окна продолжат продувать, лучше обратиться к специалистам.

Как и чем утеплить пластиковые окна

Замена уплотнителя

Уплотнители ПВХ-окон со временем изнашиваются, и в какой-то момент их стоит таки поменять, чтобы в дом не проходил холод. Чтобы понять, нужно ли вам это делать, тщательно осмотрите их состояние. Проверьте, чтобы по всему периметру не было разрывов, трещин и других повреждений. Если уплотнитель не сминается при сжатии, или задубел, потрескался или оказался поврежден, его нужно заменить.

Утепление подоконника

Желательно о том, чтобы пространство под подоконником было заполнено монтажной пеной без пустот, позаботиться еще на этапе установки окон. Однако если этот момент был упущен, утеплить подоконник можно и самостоятельно. Для этого вам понадобится монтажная пена и немного гипсовой штукатурки:

расчистите пространство непосредственно под подоконником на ширину 2–3 см;

удалите старую монтажную пену;

увлажните поверхность водой из пульверизатора или опрыскивателя;

заполните пространство под подоконником пеной в несколько приёмов;

оставьте пену для затвердевания на 24 часа;

обрежьте излишки затвердевшей пены ножом и заделайте пространство под подоконником штукатуркой.

Регулировка запорного механизма

Осмотрите запорные механизмы на вашем окне, отрегулируйте прижим запорного механизма. Как это сделать — мы уже писали ранее.

Утепление откосов

Проще всего это сделать при помощи пластиковых сэндвич-панелей, которые специально предназначены для отделки откосов. Также понадобится герметик, чтобы заделать места примыканий откосов к рамкам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что перед включением отопления нужно обратить внимания на радиаторы в доме. Пыль на конвекторе может задерживать тепло, поэтому в доме будет холоднее. Есть несколько подручных средств, которые помогут добиться чистоты даже в самых труднодоступных местах батареи.