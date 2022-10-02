Тепло и быстро: лайфхак, чтобы меньше мерзнуть зимой (видео)

Нужен плед и пару минут времени

С неизбежным похолоданием, которое принесла смена времен года, все сильнее становится желание не вылезать из-под теплого пледа, — и есть способ, как делать это реже.

Блогер @sandycorn_101 поделилась в TikTok способом, как можно удобно повязать на себе плед, чтобы он согревал даже вне постели.

Просто накинуть плед на плечи каждый пробовал, но это неудобно и ткань сползает во время движения. Сэнди предлагает еще и завязать концы как рукава, чтобы плед держался сам на теле и не мешал.

Стоит заметить, что провернуть такое можно только с тонкими пледами и одеялами, — большое пуховое изделие не получится так же просто завязать.

Такой трюк хорош для комфортного ношения по дому, однако особо эксцентричные особы могут так ходить и на улице.

В комментариях многие сочли, что такое решение не только теплое и удобное, но еще и эстетически красивое.

"Лучший лайфхак", "Крутой трюк, обязательно воспользуюсь", "Обязательно сделаю это", "Потрясающе, спасибо", "Мне помогло, спасибо", "Гениально", "Это на самом деле теплее и удобнее, чем халат", "Дизайнеры украдут идею", "Это умно", — среди прочего, пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, с помощью какого трюка можно обогреть дом без затрат электроэнергии.