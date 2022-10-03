Носки, тапочки или теплые брюки: как согреться зимой с помощью одежды

Эти лайфхаки помогут согреться этой зимой и сократить счета за электроэнергию.

Зима все ближе и ближе, а это значит, что пора активно утепляться к холодам. А зная, что отопительный сезон 2022/2023 обещает быть непростым, важно позаботиться и об утеплении своего дома. И сегодня мы хотим рассказать, как это сделать с помощью одежды. Отметим, что эти лайфхаки помогут также уменьшить потребление электроэнергии, что позволит сэкономить.

Как отмечает издание Express, зимой боле важно "утеплить человека, а не дом". Поэтому первое на что нужно обратить внимание перед зимним периодом, есть ли у вас достаточно теплые вещи, которые помогут вам согреться в холода.

Как согреться в холода с помощью одежды

Если вы подолгу сидите за рабочим столом, то вам не помешает надеть еще несколько слоев одежды, чтобы не замерзнуть.

Носите тонкие слои одежды, которые изолируют тело и облегчают регулирование температуры. Сюда же можно добавить и термобелье.

Носки и тапочки могут согреть ноги и пальцы ног, особенно если в доме холодные полы.

Уютные джемперы оверсайз — идеальный вариант, поскольку под них можно поместить еще несколько слоев одежды.

Толстые брюки, такие как джоггеры, также могут удерживать тепло. В идеале выбирайте модели с флисовой подкладкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о способах утепления, которые популярны у японцев. В их стране нет центрального отопления, поэтому жители придумали массу уловок для сохранения тепла в доме.

Также мы сообщали, какие запасы необходимо сделать на зиму, чтобы чувствовать себя комфортнее. Речь идет не только о теплых вещах, а и ряде обязательных продуктов и медикаментов.