Простая уловка для окон, которая утеплит дом: лайфхак обойдется в копейки

С помощью одного недорогого предмета вам удастся снизить теплопотери через окна

Пока еще не наступили суровые морозы, стоит позаботиться об утеплении своего жилища. К тому же, есть много бюджетных способов сделать это. Например, установить теплоотражающие экраны вблизи радиаторов. Большое внимание стоит уделить окнам, ведь они могут стать источником сквозняков, из-за чего температура в комнате будет снижаться.

Как пишет ресурс wonderhowto, элементарный лайфхак поможет улучшить теплоизоляцию вашего дома. Суть уловки заключается в следующем: накройте окна пузырчатой пленкой. В сети цены на упаковочную пленку с пузырьками в Украине стартуют от 20 грн. Так что это достаточно бюджетный вариант утепления окон.

Окна в вашем доме являются главными виновниками перепадов температур зимой, особенно если им несколько десятков лет или в них не продумана изоляция. Тогда как пузырчатая пленка добавляет слой защитной изоляции. Все, что вам нужно для утепления окон: хороший запас пузырчатой пленки, ножницы и пульверизатор с водой.

Как утеплить окно с помощью пузырчатой пленки:

Поднесите листы пузырчатой пленки к окнам и обрежьте по размеру. Вы должны убедиться, что пленка легко помещается от края до края окна, плотно прилегая к стеклу. После того, как вы измерили и вырезали, распылите воду на все окно. Возьмите пузырчатую пленку и прижмите ее к окну так, чтобы сами пузыри касались стекла (плоская сторона должна быть обращена к вам). Вот и все. После того, как вы прижали пузырчатую пленку к стеклу, она останется там до тех пор, пока вы не решите ее снять. Когда придет весна, просто снимите ее. К слову, стекло под пленкой останется чистым. Если вы обнаружите, что ваши окна особенно коварны и не позволяют пузырчатой пленке прилипнуть, смешайте небольшое количество глицерина с водой в распылителе. Или используйте двусторонний скотч, он способен удерживать легкий пластик.

Отметим, что лучше выбирать пленку с пузырями большего размера, так она будет пропускать больше света в дом. Утеплить с помощью пленки, кстати, в доме можно не только окна, а и двери со стеклянными вставками.

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