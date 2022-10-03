Как улучшить работу обогревателя: простые правила, которые должен знать каждый

Прежде всего, нужно следить за чистотой этого прибора

Отопительный сезон в большинстве областей Украины стартует совсем скоро, но на ощутимое тепло в квартирах украинцам не советуют рассчитывать. Именно поэтому большинство граждан еще с лета принялось утеплять квартиру перед холодами. А некоторые просто приобрели дополнительный обогреватель — ведь это самый простой и эффективный способ согреться.

Как передает британское издание Express, чтобы обогреватель лучше отдавал тепло, нужно знать несколько простых правил.

Как улучшить теплоотдачу обогревателя

Прежде всего, нужно следить за чистотой этого прибора — оседающая на нем пыль и грязь не только ухудшают качество воздуха, но и влияют на работу обогревателя. Загрязненный он отдает меньше тепла.

Чтобы этого не произошло, говорят эксперты, нужно ввести за правило — ежедневно протирать обогреватель от пыли, а в конце недели чистить его. Пыль проникает в щели и углубления на средства обогрева, поэтому следует обращать на них внимание.

Кроме этого, убирать пыль между панелями обогревателя и за ними — для этого прибор нужно выключить, а затем снять крышку и прочистить уже в середине. Лучше всего для такой уборки подойдет тонкая щетка для радиатора или тряпка из микрофибры. Не будет лишним, если вы пропылесосите прибор изнутри и снаружи, а затем еще раз протрете влажной тканью. Важно! Если речь идет про электрический обогреватель, не снимайте с него панели, чтобы их почистить. Эти приборы очень хрупкие, и в них легко можно повредить механизм нагрева. Достаточно просто почистить пыль и грязь вокруг панелей.

Еще один интересный способ, чтобы прочистить обогреватель изнутри и задней части радиатора — воспользоваться обычным феном, направив струю воздуха в канавки на верхней части радиатора. На максимальных мощностях пыль выйдет без проблем.

Если обогреватель имеет стойкие загрязнения (жир на стенках или толстый слой пыли), можно использовать немного моющего средства и воды, чтобы удалить грязь. Опять же этот способ не действует для электрических обогревателей.

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