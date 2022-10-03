Укр

Магнитные бури: украинцев предупредили об опасности в ближайшие дни

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Метеочувствительные люди могут чувствовать себя нехорошо из-за активности Солнца Новость обновлена 03 октября 2022, 17:04
Метеочувствительные люди могут чувствовать себя нехорошо из-за активности Солнца

Активность Солнца пойдет на убыль с 5 числа, однако в конце октября ожидаются новые всплески

Октябрь начался с сильной по интенсивности магнитной бури, однако ее опасность еще и в том, что она растянулась на несколько дней. Во вторник, 4 октября, ситуация не улучшится, ведь ожидается высокая магнитная активность. Об этом предупредила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Завтра, по прогнозам, еще остается высокая магнитная активность Земли, то есть магнитные бури еще погуляют достаточно серьезные", — написала она.

Напомним, что по данным Центра прогнозирования космической погоды, магнитная буря в начале октября является едва ли не самой сильной за этот год. Началась она 1 октября, а окончиться такая активность Солнца должна 5 числа.

Магнитри бури в октябре 2022 — календарь

Следует отметить, что геомагнитные колебания ожидаются не только в начале октября, но и в конце. Так, 20 и 21 октября снова прогнозируется возбуждение магнитосферы Земли, но оно будет менее интенсивным. А вот 28 октября Землю ждет новый мощный всплеск солнечной активности, который снова затянется на несколько дней и утихнет только с наступлением ноября.

Ранее "Телеграф" сообщал, как подготовить организм к магнитным бурям и какие неприятные симптомы может испытывать человек в этот период.

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#Прогноз #Магнитные бури #Октябрь