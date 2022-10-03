Мелочи, которые помогут пережить морозы с комфортом: топ-5 вещей

Позаботиться о наличии этих вещей в шкафах стоит уже сейчас, чтобы с приходом холодов чувствовать себя уверенно

Подготовка к приходу холодов у украинцев идет полным ходом, ведь из-за войны и атак россиян по мирному населению все готовятся к форс-мажорам с отоплением. Поэтому некоторые заклеивают окна в помещениях, утепляют стены и двери, а кто — то запасается теплой одеждой и термобельем.

Кроме глобальных вещей можно запастись еще и небольшими мелочами, которые также могут согреть в холодную погоду.

Топ-5 вещей, которыми нужно запастись к холодам

Грелки для рук – их можно изготовить самостоятельно (из кусочков флиса или фланели сделать мешочки и наполнить их кукурузными зернами). Самодельные мешочки можно класть в микроволновку на 30 секунд и брать с собой в карманы куртки. Они будут греть руки как минимум полчаса. Или же можно приобрести самонагревающиеся грелки – их плюс в том, что она быстро греется и сохраняют тепло до 3 часов. Шерстяные стельки для обуви – простой способ, как сделать зимнюю обувь еще теплее. Но не забывайте их периодически вынимать и просушивать. Вязаные плотные варежки – они согревают гораздо лучше, чем перчатки. Опять же, их можно изготовить самостоятельно, или приобрести у мастериц на базаре или в интернете. Электрическое одеяло – это чудо техники обеспечит комфортный сон, когда в квартире холодно. Еще одно его преимущество – оно нагревает постель еще до момента, как вы ложитесь спать, поэтому теплом можно наслаждаться сразу. Имбирный чай с медом – этот напиток прекрасно укрепляет иммунитет и согревает в холодную погоду. Можно купить обычный имбирный чай в магазине, а можно отдельно взять корень имбиря, лимона и меда и сделать из них пасту, которую потом разбавлять кипятком. Для этого очищенный корень измельчите с лимоном в блендере, а затем добавьте мед.

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