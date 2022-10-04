Когда украинцы отмечают Покров Пресвятой Богородицы-2022: дата и что нельзя делать в этот день

Считается, что все просьбы Богородице в этот день будут услышаны

Во втором осеннем месяце, согласно церковному календарю на октябрь-2022, христиане восточного обряда отмечают большой христианский праздник — Покров Пресвятой Богородицы или Покрову.

"Телеграф" рассказывает о дате церковного праздника, его истории, традиция и запретах.

Покров Пресвятой Богородицы 2022 — дата

Это важный христианский праздник, который ежегодно отмечают в один и тот же день — 14 октября. В этом году празднование выпадает на пятницу.

В этот день в Украине отмечают еще несколько праздников. Среди них – День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества и День УПА.

Покров Пресвятой Богородицы 2022 — история и традиции

Согласно легенде, именно в этот день Константинополь оказался в окружении врагов. Жители города собрались в храме и начали молиться Богородице о спасении. Неожиданно Дева Мария предстала возле храма перед людьми вместе с ангелами и апостолами, и покрыла город своим покровом, который тогда называли омофор. После этого люди стали невидимы для врагов, и город был спасен.

Также говорится, что напало на город войско древних русов во главе с Аскольдом. Вместе с женой он увидал чудо, после чего перестал атаковать, принял с супругой крещение и начал исповедовать христианство.

Главной традицией дня считается церковная служба — она начинается накануне вечером, 13 октября, со Всенощного бдения, а утром служат Божественную литургию. Верующие приходят в храмы, читают молитвы и ставят свечи Пресвятой Богородице.

Что делать на Покрову-2022

Существуют и другие традиции, что категорически запрещено делать на Покрову 14 октября:

заниматься тяжелым физическим трудом, хозяйством, уборкой, стиркой и т.п.;

начинать строительство или ремонт;

материться, ругаться, злословить, злословить и т.п.;

просить взаймы или одалживать другим;

употреблять спиртные напитки;

девушки не имели права отказывать сватам, потому что тогда будут ждать сватовства еще три года;

стричь ногти, бороду, волосы или даже мыться.

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