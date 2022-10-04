Экономят много денег: топ-3 шага, которые сохранят тепло в доме и сократят счета за отопление

Есть несколько простых, но эффективных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы согреть свой дом, сэкономив при этом много денег

Теплый сезон прошел, а значит, сейчас самое время заняться утеплением дома и подумать о том, как сохранить его в тепле на зиму.

Эксперты поделились эффективными способами обогрева помещения, которые помогут удерживать тепло и экономить на отоплении, пишет express.

Хорошо изолированные двери и окна, безусловно, должны быть приоритетными. Но есть и более простые изменения, которые помогут украинцам чувствовать себя теплее этой зимой, экономя при этом деньги за отопление.

1. Переставьте мебель

Перестановка мебели может помочь сократить расходы на коммунальные услуги, облегчая циркуляцию тепла по дому. Загораживание радиаторов диванами или кроватями может сильно повлиять на температуру в вашей комнате.

Хитрость заключается в том, чтобы разместить основную мебель, такую как кровать, диван и письменные столы, достаточно близко к батареям, чтобы ощущать тепло, но с достаточным пространством для его циркуляции.

2. Используйте тяжелые шторы

Занавески с термоподкладкой эффективно защищают от холода, особенно тех, у кого окна с одинарным остеклением. Если такие занавески вам не по карману, убедитесь, что ваши шторы имеют подкладку. Как правило, плотные шторы всегда хорошо удерживают тепло в доме. Этот эффективный прием может снизить потери тепла до 25%.

3. Установите подложку перед укладкой ковра

Ковер и подложка под пол имеют большое значение для изоляции дома. Правильно подобранная подложка для пола может помочь сэкономить до 15% счетов за отопление.

Подложка не только изолирует, сохраняя тепло в помещении, но и обеспечивает амортизацию, защищает сам пол и является звуковым барьером.

Подложка под пол

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых эффективных и дешевых способах обогреть дом.