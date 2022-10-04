Нет света и отопления? Безопасные способы сохранить тепло

Что можно, а что нельзя делать, чтобы утеплить себя и свое жилье

В США, где ледяные штормы в некоторых районах не редкость, советы как согреться без электричества в зимнюю бурю весьма практичны. В отличие от Японии, в Штатах есть централизованное отопление, но оно может отключиться или быть не проведенным в частных домах.

Американский сайт проверки фактов от Института Пойнтера опубликовал анализ самых популярных советов из сети и оценил их степень опасности. Отмечается, что лучший способ согреться при отключении отопления и электроэнергии — тепло одеться в несколько слоев, остаться в замкнутом пространстве и не выходить на улицу, а также использовать грелки на батарейках.

Использование походных плит, духовок и самодельных обогревателей из цветочных горшков при ненадлежащих мерах безопасности может быть смертельным — есть опасность накопления окиси углерода или пожара.

Фактчекеры опубликовали несколько рекомендаций, что можно, а что нельзя делать, чтобы согреться

Можно сохранять тепло тела. Надеть шапку и перчатки, дополнительные слои одежды или вообще остаться в кровати. Последний способ хорошо применим к детям. Можно использовать аварийные одеяла из светоотражающего материала или спальные мешки. Но не стоит переусердствовать — не нужно допускать потоотделения.

Можно создавать в доме небольшие пространства — закрыть неиспользуемые помещения и заткнуть щели под дверями полотенцами. Закрывайте внутренние двери и шторы на ночь. В таком случае популярный лайфхак с палаткой внутри дома может сработать, особенно если внутри несколько человек. Если есть критическая необходимость выйти на улицу, не стоит чтобы холодный воздух проник во внутренние помещения.

Можно использовать свечи, но не как источник тепла — их нужно поместить в безопасные подсвечники подальше от воспламеняемых предметов. Также исследователи проверили способ использовать растительное масло-жир для освещения помещения и это сработало на несколько часов. Использование свечей в конструкции с цветочными горшками также выделяет тепло, но может быть опасен из-за риска пожара или отравления угарным газом без надлежащей вентиляции.

Самодельная свечка из растительного масло-жира

Нельзя заводить машину в гараже или заносить гриль в дом. Сжигание угля или двигатель внутреннего сгорания нагревают комнату, но производят смертельный газ в замкнутом пространстве. В таких случаях есть риск отравления

Нельзя использовать газовые плиты, духовки для отопления в плохо проветриваемых помещениях или там, где вы спите. Все из-за окиси углерода. Если печка выйдет из строя или работает неправильно — это может привести к отравлению угарным газом.

Отмечается, что использовать духовку и плиту лучше всего чтобы перекусить — поддерживать тепло помогает сытость. Кроме этого в случае аварийной ситуации правительство может развернуть пункты обогрева, которыми можно воспользоваться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в утеплении дома можно использовать несколько секретов, которые сделают меры эффективнее. Кроме них можно использовать и внешние источники тепла — популярность набирают электропростыни.