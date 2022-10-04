Подготовка квартир к отопительному сезону: в Минрегионе дали украинцам важные советы

Прежде всего нужно проверить на исправность батареи и электрооборудование

Отопительный сезон в Украине в этом году может пройти со сложностями на фоне войны в стране и циничных действий российских оккупантов, а потому уже сейчас следует позаботиться о вещах, которые помогут чувствовать себя комфортно в непредсказуемых обстоятельствах. Не лишним будет дополнительное утепление жилых помещений, покупка обогревателей и другие не менее важные вещи.

В Министерстве развития общин и территорий Украины дали украинцам универсальные советы, которые помогут жильцам квартир встретить холода с уверенностью, что все будет хорошо.

Как подготовить квартиру к отопительному сезону

Уменьшите теплозатраты путем профилактики металлопластиковых окон, уплотнения окон и дверей. Кроме того, следует определить комнату в квартире, которая будет обогреваться в случае чрезвычайной ситуации. Проверьте оборудование на исправность — речь о розетках, проводках и электроприборах. Если есть индивидуальное отопление, вызовите специалиста, чтобы он проверил котел/газовую колонку. Подготовьте батареи – отодвиньте от них лишнюю мебель, подберите шторы, чтобы они не препятствовали прохождению тепла, снимите декоративные панели. Нелишним будет и установка теплоотражающего экрана на стену за батареями, чтобы еще больше тепла попадало в комнату. Подготовьте дополнительные источники тепла – стоит проверить состояние теплых полов, обогревателей, кондиционера. Что касается последнего прибора, то узнайте, может ли он обогревать помещение и до каких температур. Утеплите подъезд – это актуально для жителей многоэтажек, которым уже несколько десятков лет. Следует убедиться, утеплены ли трубопроводы дома, все ли двери и окна плотно закрываются. Как вариант – можно объединить домохозяйства – подготовить вместе с соседями план "совместных действий на случай чрезвычайной ситуации". Также стоит обсудить этот вопрос с родственниками и друзьями, если вы живете в одном городе.

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