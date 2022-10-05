Простые способы оставаться в тепле намного дольше без использования отопления: сэкономьте лишние деньги

По мнению экспертов, есть способы безопасно отсрочить использование отопления для обогрева своего жилища

По мере приближения зимы многие украинцы находят способы отсрочить использование обогревателей и других средств отопления в попытке сократить расходы.

Эксперты поделились самыми безопасными способами сделать это, оставаясь в доме, полном тепла, пишет express.

Блокируйте сквозняки

Использование защитных вещей от сквозняков — один из самых быстрых и дешевых способов сохранить тепло в вашем доме. Это предотвратит проникновение холодного воздуха в ваш дом и ограничит количество теплого воздуха, который может выйти из-под дверей, через почтовые ящики и окон.

Добавьте мягкую мебель

Мягкая мебель может мгновенно преобразить вид комнаты, а также добавить уюта и тепла. Несмотря на то, что вам придется оплачивать первоначальные расходы, добавление ковриков, покрывал и дополнительных подушек может иметь решающее значение для ваших счетов за отопление и электричество.

Проверьте ваши котлы

Обслуживание котла даст вам уверенность в том, что ваша система отопления находится в рабочем состоянии. Котлы становятся менее эффективными по мере изнашивания, поэтому, если вашему котлу больше 10 лет, есть большая вероятность, что он не будет работать так же эффективно, как раньше.

Неисправные котлы могут значительно увеличить ваши счета за отопление, поскольку им придется работать значительно усерднее, чтобы "довести" ваш дом до желаемой температуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых эффективных и дешевых способах обогреть дом.