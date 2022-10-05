Зимние лайфхаки: всего один предмет мебели может помочь вам согреться в холода

Обогреть квартиру с помощью такой хитрости не получится, но сами вы явно на холод жаловаться не будете

Многие украинцы готовятся к непростому отопительному сезону, который с каждым днем все ближе и ближе. Про три топовых способа сохранить тепло в доме или квартире мы уже рассказывали, а сегодня раскроем секрет, который поможет согреться именно самому. Для этого придется задействовать лишь один предмет мебели, который, к сожалению, может найтись не у каждого. Речь идет о кресле-качалке.

Идею подобного лайфхака по согреванию подбросил ресурс "Покупон". Авторы идеи подчеркивают, что использование подобного кресла весьма терапевтическое: и для осанки хорошо, и для нервов — ведь покачивания успокаивают. Плюс еще и согреть тело можно.

Причина, по которой кресло-качалка входит в список советов по сохранению тепла, весьма проста. Пока наше тело не двигается, оно начинает терять температуру. Из-за этого мышцы начинают дрожать, а мы — испытывать озноб.

Для того, чтобы не просто сидеть в кресле-качалке, а ощущать ритмику этой мебели под собой, нужно, собственно, раскачаться. Для этого мы задействуем большие группы мышц как рук, так и ног. В результате улучшается кровообращение, стимулируя организм дольше сохранять тепло.

Впрочем, не лишним на кресле качалке, как нам кажется, будет и дополнительный плед.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в обогреве квартиры может помочь обычная ванная комната.

Также мы писали, что в отдельных случаях для сохранения тепла и поднятия температуры воздуха в помещении на пару градусов можно использовать отдельные бытовые приборы. Речь о кондиционере, фене и даже пылесосе.