Как выбрать обогреватель на дачу: советы и рекомендации

Узнайте, как выбрать обогреватель для дачи – самый лучший, экономичный и безопасный.

Многие владельцы дач рано или поздно решают проблему отопления своего загородного дома. Как выбрать дачный обогреватель? Ведь чаще всего такие постройки не предусмотрены для проживания в них зимой, а потому централизованного серьезного отопления в них не проводят. А вот на время приезда в холодный сезон мерзнуть на даче совсем не хочется.

"Телеграф" расскажет, как выбрать обогреватель для дачи, какой из них лучше в каждом конкретном случае, а также какие недостатки могут стать решающими при покупке отопительного оборудования.

Какой обогреватель лучше для дачи: на что обратить внимание

Когда вы покупаете обогреватель на дачу, важно принять во внимание его основные характеристики:

мощность;

мобильность;

безопасность;

энергоэффективность.

Выбор обогревателя на дачу: виды, плюсы и минусы

На сегодняшний день в продаже представлено несколько видов приборов, которые практично и удобно можно использовать для обогрева дачи в качестве основного или альтернативного источника тепла в холодное время — зимой или в межсезонье.

Однако следует обратить внимание, что не все они отвечают нужным требованиям безопасности и подходят для работы в постоянном режиме.

Масляный обогреватель

Выбирая масляный радиатор, каждый потребитель стремится сэкономить деньги за счет его цены. Однако впоследствии ему придется больше платить за большой расход электроэнергии.

Сразу после включения данный прибор долго не нагревает помещение. И лишь спустя примерно полчаса он начинает отдавать тепло воздуху. Так что этот тип обогревателя является не экономичным, потому что для прогрева помещения требуется дополнительное время. Это можно отнести к минусам.

В процессе нагрева воздуха этим источником тепла в помещении становится слишком сухо, а потому для оптимального микроклимата понадобится еще и увлажнитель воздуха.

Кроме того, пыль, скопившаяся на поверхности, при нагревании часто становится причиной неприятного запаха. Чтобы этого не происходило, следует регулярно протирать обогреватель.

Вес масляных радиаторов немаленький, но для удобства перемещения производители делают их на колесиках. За счет этого можно быстро перекатить прибор из комнаты в комнату, но вот переносить его уже не так удобно.

У прибора нет электронного управления, включить его можно только вручную. Так же вручную придется выбирать приемлемый температурный режим.

Уровень пожаробезопасности у масляного обогревателя не слишком высокий, потому что в нем со временем масло может разлагаться и вытекать.

Тепловая завеса

Тепловая завеса в большей мере предназначена для того, чтобы препятствовать проникновению в помещение холодного воздуха с улицы и поддерживать температуру внутри. Однако для дачи такой вид обогревателя не практичный. Двери в дом в холодный сезон обычно и так закрыты. А при установке на дверях прибор все равно не сможет в достаточной мере обогреть все комнаты, так что придется дополнительно покупать отопительные приборы на дачу.

Стоит тепловая завеса недешево, а потому экономии не получится.

Также к минусам можно отнести высокий уровень шума, который для дачи и желаемой тишины на природе будет неуместным.

Тепловентилятор

Спиральные тепловентиляторы — это электрические обогреватели, которые являются самыми дешевыми. При этом они могут за минимальное время прогреть не очень большое помещение, что как раз подходит для дачи.

Нагревательный элемент очень быстро накаляется, благодаря чему, тепло ощущается практически сразу после включения. Это смело можно отнести к достоинствам тепловентилятора.

Но при эксплуатации такого оборудования важно помнить, что оно отличается повышенной пожароопасностью. В пыльных и загрязненных помещениях, к которым можно отнести дачу, на спирали оседает пыль. При большом количестве она может источать неприятный горелый запах.

Также использующие прибор люди должны учитывать, что перегрев вентилятора может спровоцировать его поломку и даже возгорание, поэтому его нежелательно держать долго включенным, а также нельзя оставлять без присмотра.

Кроме того, тепловой вентилятор сжигает кислород и сушит воздух.

А вот модели с керамическим нагревательным элементом не перегреваются, намного экономнее расходуют электроэнергию, и пыль на них не сгорает.

Тепловая пушка

Тепловые пушки очень эффективны в случае, если дом сильно промерз, и требуется его быстро прогреть. Дачники остаются довольны используемым обогревателем.

Также его практично применять во время ремонта для быстрой просушки стен и обоев. Такое оборудование имеет высокую производительность.

Но, как и большинство других отопительных приборов, пушку нельзя оставлять работать без присмотра, потому что она отличается низким уровнем пожаробезопасности.

Имейте в виду, что пушка сжигает кислород и сильно сушит воздух в доме.

Ее не стоит постоянно использовать в жилом помещении, а для обогрева придется предусмотреть другое тепловое оборудование.

Электрический конвектор

Стоимость конвекторов значительно выше, чем у тепловентиляторов и масляных обогревателей. Но разница в цене достаточно быстро окупается за счет снижения расходов на электроэнергию.

Конвекторы можно использовать в качестве как основного, так и дополнительного источника тепла. Благодаря возможности удаленного доступа современные модели можно включать и выключать, находясь далеко от дома. Это особенно удобно для дачи, поскольку хозяева имеют возможность приехать в уже подогретый дом.

Также конвектор можно запрограммировать на включение в заданное время, поддержание выбранной температуры в разное время суток. К примеру, ночью комфортная температура для сна составляет 19°С, а к моменту пробуждения ее можно увеличить до 22-23°С.

Еще одна практичная функция такого прибора — он может постоянно поддерживать температуру незамерзания +7°С. Это особенно практично для загородного дома, в котором долго не живут люди и приезжают на непродолжительное время, ведь в этом случае не произойдет промерзания труб.

Кроме того, конвекторы не сжигает кислород и их можно оставлять без присмотра, отслеживая их работу в специальном приложении.

Газовый конвектор

Если вы решаете, газовый или электрический конвектор ставить в доме, имейте в виду, что при монтаже первого потребуется специальное разрешение. Установка таких обогревателей намного сложнее и затратнее, чем просто поставить и включить в розетку, к примеру, электроконвектор. Потребуется установить дымоход, подвести трубу с газом.

Есть вероятность, что одного конвектора не хватит, и их придется устанавливать несколько в каждой комнате загородного домика.

Сам конвектор и его установка стоят дорого, при этом внешний вид у него достаточно громоздкий. А потому тех, кто ценит не только комфорт, но и дизайн, такой вид обогрева дачи вряд ли устроит.

Кроме того, газовое оборудование характеризуется низким уровнем пожаробезопасности и возможной вероятностью утечки газа.

Инфракрасный обогреватель

Инфракрасные обогреватели имеют низкую температуру нагрева корпуса, за счет чего их можно крепить на любую поверхность — потолок или стену.

Также они могут работать очень продолжительное время и не перегреваться.

У обогревателя относительно низкий расход электроэнергии, так что этот прибор экономичный, если сравнивать с масляными радиаторами.

Еще одна особенность обогревателей – местный или локальный нагрев. Это можно в равной степени отнести как к плюсам, так и к минусам. Но на даче такая способность обогревать небольшую зону часто бывает удобна.

А вот главным минусом инфракрасного обогревателя – является опасность для людей, особенно для детей и животных. Неосторожное обращение с ним может привести к ожогу.

Стоит обратить внимание на слишком яркий свет трубчатых моделей прибора, который может мешать спать.

Кварцевый обогреватель

Этот вид обогревателей, благодаря своей конструктивной особенности, практически не сушит воздух, прост в установке и обслуживании и стоит относительно недорого.

Но у них есть и минусы в эксплуатации. Температура нагрева поверхности прибора составляет 95°С, а значит, при соприкосновении с ним человек получит ожог. Этот риск снижается при использовании защитного экрана, но тогда уменьшается и теплоотдача обогревателя. Что влечет рост затрат на электроэнергию.

Также в кварцевом обогревателе не предусмотрен термостат.

Кроме того, прибор пожароопасен, его нельзя оставлять без присмотра и держать возле легковоспламеняющихся предметов.

Электрокамин

Одним из способов обогрева дачи может стать электрокамин. Тепловые модели электрокамина способны обогреть небольшое помещение до 15-20 квадратных метров. Мощность обогрева в них регулируется на 1 или 2 кВт.

Однако такой вид прибора отличается от описанных выше тем, что функция обогрева в нем — это лишь дополнение к горящему пламени в электрическом очаге и она есть не во всех моделях.

Электрокамин значительно экономичнее масляного обогревателя.

Еще к плюсам можно отнести то, что электрокамин обладает повышенной пожаробезопасностью. От него невозможно получить ожог.

Он не сушит воздух в помещении, а некоторые модели еще и наоборот могут быть увлажнителем воздуха, поскольку в них используется обычная вода.

Но вот использовать электрокамин в качестве основной системы отопления нельзя. Зато в качестве декора и стильного предмета интерьера дачного домика такой очаг сможет стать неплохим решением для создания уютной атмосферы.

Рейтинг обогревателей

Какой обогреватель лучше выбрать для дачи или загородного дома, как определить наиболее подходящую модель, что нужно учитывать и какие нюансы знать? Выбор каждого типа оборудования следует проводить в зависимости от многих факторов – это безопасность, экономичность, а также личные предпочтения разных брендов и сумма, на которую рассчитывает покупатель. Также важно определить задачи, которые должен выполнять отопительный прибор.

Так для отопления на даче подсобного помещения, гаража или сарая лучше всего подойдет тепловая пушка.

Для теплицы, зимнего сада или оранжереи можно купить инфракрасный обогреватель.

Если дом газифицирован, то возможен вариант установки газового обогревателя.

А для любителей уюта удачным выбором станет электрокамин.

Оптимальный для дачи обогреватель — это электроконвектор, поскольку он обладает высоким уровнем защиты, имеет дистанционное управление, и его можно ставить в любом помещении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лучше: конвектор или масляный обогреватель. А еще давал практичные советы, как не замерзнуть на улице.