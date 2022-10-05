Топ-5 бытовых приборов, которые нужно отключать на ночь: это сэкономит электроэнергию

Пока вы спите, тот же телевизор или компьютер может "мотать" свет

В середине октября в Украине начинается отопительный сезон, который влечет рост расходов на "коммуналку". Многие украинцы ищут варианты, как сэкономить на электроэнергии. Поможет сохранить деньги один простой лайфхак – выключение пяти бытовых приборов на ночь.

Некоторая техника в доме, даже когда не используется в ночное время, может продолжать потреблять электричество. В связи с этим стоит отключать те или иные бытовые приборы от сети перед тем, как лечь спать. Уже спустя месяц вы увидите в платежках, что счета уменьшились. В долгосрочной перспективе такое правило существенно сэкономит ваши средства.

В список бытовых приборов, которые больше всего расходуют электроэнергию, в том числе ночью, включены:

Бойлер. Даже днем рекомендуется выключать нагретый бойлер из сети, чтобы он потреблял меньше энергии, что уж говорить о ночном периоде. Пока вы будете наслаждаться снами, бойлер не перестанет подогревать воду, "накручивая нули". Компьютер. Если вы нажали "Завершение работы" на ПК, это еще не значит, что прибор перестанет подпитываться электроэнергией от сети. Поэтому не стоит забывать высовывать вилку из розетки перед тем, как пойти в кровать. Телевизор. Частая привычка засыпать под телевизор может не только вредить гигиене сна, а и тянуть деньги из вашего кармана. Если хотите сэкономить свет, то не оставляйте работающий прибор на всю ночь. Wi-Fi-роутер. Более мелкая техника, но она тоже потребляет электроэнергию. Во время сна вы точно обойдетесь без интернета, так что не забудьте отключить роутер от сети. Зарядка для смартфона. Уже неоднократно говорилось о том, что перезарядка вредит вашему смартфону. Более того, привычка оставлять телефон в розетке на всю ночь еще и нецелесообразно расходует энергию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что о способах экономного потребления электроэнергии рассказали в "Киевтеплоэнерго". Они касаются использования холодильника, стиральной машины, утюга и не только. А также мы писали, какой обогреватель выбрать для покупки на сезон холодов и сколько электричества потребляют разные типы.