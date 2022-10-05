Топ-5 бытовых приборов, которые нужно отключать на ночь: это сэкономит электроэнергию
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Пока вы спите, тот же телевизор или компьютер может "мотать" свет
В середине октября в Украине начинается отопительный сезон, который влечет рост расходов на "коммуналку". Многие украинцы ищут варианты, как сэкономить на электроэнергии. Поможет сохранить деньги один простой лайфхак – выключение пяти бытовых приборов на ночь.
Некоторая техника в доме, даже когда не используется в ночное время, может продолжать потреблять электричество. В связи с этим стоит отключать те или иные бытовые приборы от сети перед тем, как лечь спать. Уже спустя месяц вы увидите в платежках, что счета уменьшились. В долгосрочной перспективе такое правило существенно сэкономит ваши средства.
В список бытовых приборов, которые больше всего расходуют электроэнергию, в том числе ночью, включены:
- Бойлер. Даже днем рекомендуется выключать нагретый бойлер из сети, чтобы он потреблял меньше энергии, что уж говорить о ночном периоде. Пока вы будете наслаждаться снами, бойлер не перестанет подогревать воду, "накручивая нули".
- Компьютер. Если вы нажали "Завершение работы" на ПК, это еще не значит, что прибор перестанет подпитываться электроэнергией от сети. Поэтому не стоит забывать высовывать вилку из розетки перед тем, как пойти в кровать.
- Телевизор. Частая привычка засыпать под телевизор может не только вредить гигиене сна, а и тянуть деньги из вашего кармана. Если хотите сэкономить свет, то не оставляйте работающий прибор на всю ночь.
- Wi-Fi-роутер. Более мелкая техника, но она тоже потребляет электроэнергию. Во время сна вы точно обойдетесь без интернета, так что не забудьте отключить роутер от сети.
- Зарядка для смартфона. Уже неоднократно говорилось о том, что перезарядка вредит вашему смартфону. Более того, привычка оставлять телефон в розетке на всю ночь еще и нецелесообразно расходует энергию.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что о способах экономного потребления электроэнергии рассказали в "Киевтеплоэнерго". Они касаются использования холодильника, стиральной машины, утюга и не только. А также мы писали, какой обогреватель выбрать для покупки на сезон холодов и сколько электричества потребляют разные типы.