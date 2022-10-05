Не понадобится ни копейки денег: топ-5 способов, как сделать жилье более теплым

Простые советы доказали свою эффективность уже неоднократно

На фоне войны в Украине отопительный сезон может пройти не без труда, а потому следует подготовить квартиру к холодам заблаговременно. Для утепления квартир или домов совсем не обязательно тратить большие суммы – можно обойтись элементарными, но не менее эффективными действиями.

"Телеграф" собрал топ-5 способов, которые позволят сохранить тепло в доме даже после прихода холодов.

Спустите лишний воздух с батарей

Воздух в радиаторах не дает им полностью прогреваться, а значит, тепла в квартиру идет значительно меньше. Сделать это достаточно просто – понадобится ключ для прокачки радиатора и полотенце на случай, если произойдет утечка воды. Алгоритм действий далее выглядит так: сначала прощупайте поверхности уже включенных батарей на наличие холодных участков. Затем выключите центральное отопление и дайте радиаторам остыть, затем постепенно начинайте прокачивать каждый из них. Положите полотенце под радиатор и вставьте ключ в клапан, после чего поверните его против часовой стрелки до момента, пока шипение не прекратится. В момент, когда с радиатора начнет подтекать вода – это значит, что вы успешно спустили весь воздух. После этого поверните ключ в исходное положение.

Обклейте стену за батареями фольгой

Обычная фольга для выпечки действует по принципу теплоотражающего экрана, то есть препятствует нагреву стены, в результате чего тепло уходит в квартиру. Достаточно просто наклеить ее на стену за батареями, чтобы в комнатах стало теплее.

Переставьте мебель

Разместите мебель в квартирах таким образом, чтобы освободить проход к батареям и было больше путей для поступления теплого воздуха.

Закройте окна плотными шторами

Речь именно про оконные рамы, которые даже заклеенными могут пропускать холод в квартиру. Но следите за тем, чтобы батареи, расположенные под окнами, не были закрытыми – шторы лучше поднять на подоконник.

Духовка – источник дополнительного тепла

Обогревать квартиру газом – это очень опасно, но речь об этом и не идет. Можно использовать духовку в качестве дополнительного источника тепла уже после приготовления пищи. Достаточно просто приоткрыть дверь уже выключенной духовки, чтобы кухня наполнилась теплом.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким образом следует подготовиться к приходу холодов жителям многоквартирных домов.