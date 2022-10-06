Долой сквозняки: топ-5 простейших способов, как найти место продува в окне

Проверить окно на герметичность можно даже с помощью только рук.

Прежде чем утеплять окна на зиму, чтобы максимально сохранить тепло в доме, нужно определить, где именно оно продувает, и продувает ли вообще. Стоит отметить, что сделать это самостоятельно очень просто, даже элементарно, и нужны будут вам для этого подручные материалы, которые есть в каждом доме.

"Телеграф" собрал пять самых действенных способов, как проверить окна на продувание. Советуем вам заняться этим как можно скорее, ведь даже самая маленькая щель в окне может создать сквозняк, от чего тепло из дома будет улетучиваться.

Как найти место продува в окне

По следу пыли

Внимательно осмотрите внутреннюю часть рамы, и если внутри есть следы пыли, то окно продувает через резинку. Отметим, что если пыть на петлях верхней рамы не считается.

С помощью листка бумаги

Поместите лист бумаги между рамой и стеклопакетом, а после попытайтесь достать его. Если не получается, значит щелей нет, а если же бумагу достать удалось, то лучше заменить уплотнитель или отрегулировать окно.

С помощью свечи

Горящую свечу медленно проведите вокруг рамы окна. Если пламя начнет колебаться, то окно продувает.

Мокрыми руками

Намочите руки холодной водой, и проведите ладонью вдоль контуров окна. Если почувствуете холодный воздух, значит в том месте есть щель. Лучше всего использовать его в ветреную погоду.

Мыльным раствором

Растворите в воде жидкое мыло или средство для мытья посуды, и нанесите эту смесь по периметру окна. В местах, где будут появляться мыльные пузыри, есть щели.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая единственная вещь может помочь вам избежать лишних теплопотерь в доме или квартире. Такой способ удержания комфортной температуры в помещении весьма действенный и при этом недорогой.

Также мы писали о нюансах утепления входных дверей, которые являются одним из главных "пропускников" для холода.