Лайфхаки на зиму своими руками: как не падать, согреть ноги и помочь питомцам (видео)

Многие полезные вещи можно сделать самому

Зима — время веселья в снегу, ожидания Нового года и серьезных морозов. Чтобы она стала немного приятнее можно использовать неочевидные лайфхаки для согрева и комфорта.

Как пишет "Инсайдер", это не только для людей испытание, но и для домашних питомцев, которые гуляют на улице. От снега и реагентов против него защитят ноги животных не только необычные тапочки, но и обычный вазелин.

Пакеты могут пригодиться не только для бутерброда на работу, но и для того, чтобы их обуть — в случае слякоти ваши ноги так и останутся сухими, даже если протекут ботинки. А автомобилисты могут надеть их на боковые зеркала, чтобы не образовалась наледь.

Интересные и полезные "штучки" для зимы можно и купить, и сделать самому. С помощью резинки и клипс подтяжек легко сделать штрипку — она не позволит штанам выдергиваться из обуви даже при активном движении.

Самодельная штрипка для штанов

С помощью наждачной бумаги можно сделать полосы на обуви или даже полностью заклеить подошву — так вы не будете скользить по льду.

Широкий шарф легко заменит и шарф, и шапку если вы забыли этот аксессуар. Его просто нужно красиво повязать.

Фольгированную стельку в обувь, которая не будет давать уходить теплу можно сделать самому, например из-под упаковки для сока.

Фольгированную стельку можно вырезать по размеру вашей

Из старых вещей, например свитера или порвавшейся варежки можно сделать нечто новое — шапку, хомут, митенки или теплый чехол на кружку, который не только сохранит напиток горячим, но и согреет руки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие секреты сохранения тепла есть для дома. Отметим, что во многих странах они имеют региональные особенности. Например, в Финляндии, где морозы., сильный ветер и полярная ночь могут застать врасплох не подготовившегося человека.