Экс-судья "Танцев со звездами" Татьяна Денисова получила российский паспорт - сеть взорвалась гневом

Экс-муж Денисовой Кривошапко осудил ее за участие в российских проектах

Бывшая судья проекта "Танцуют все!" Татьяна Денисова, которая отличалась на проекте своими едкими и надменными комментариями относительно номеров участников, получила российское гражданство. Хореограф и раньше вызывала массу негодования среди украинцев, после того как отправилась судить российский вариант проекта в Москву уже после вторжения рф в Украину в 2014-м году. Теперь же украинская артистка и вовсе получила гражданство страны-агрессора, как, например, ранее это сделал звезда сериала "Отель Элеон" сербский актер Милош Бикович.

О российском гражданстве Денисовой рассказал ее бывший возлюбленный, певец Александр Кривошапко. В интервью Rostyslove Production экс-супруг Денисовой отметил, что она получила гражданство россии в декабре 2021 года.

"Когда она просто молчала, я понимал почему. Потому что мало кто это знает, но для многих это, наверное, будет ответом на вопрос почему. Еще в ноябре 2021 года она написала мне после того, как мы не общались лет шесть, семь. Она обратилась ко мне, ей нужно было свидетельство о разводе. Я сразу ей прислал, мы очень тепло пообщались. И тогда она озвучила причину, зачем ей требовалось свидетельство о расторжении брака", – сказал Кривошапко.

При этом бывший муж Денисовой попытался своего рода оправдать Денисову, отметив, что она родилась в российском Калининграде. Всю жизнь жила в Севастополе, училась в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.

"После начала карьеры в Украине она еще работала в россии. Поэтому да, после 2014 года можно было ее осуждать. Но учитывая ее такое российское происхождение, в декабре 2021-го я не заметил ничего, что бы меня оскорбило", – сказал певец.

Александр Кривошапко и Татьяна Денисова были женаты

Также Кривошапко считает, что Денисова молчит о войне, развязанной россией в Украине, поскольку "за позицию в россии человек может исчезнуть". При этом Кривошапко осудил Денисову за то, что она стала судьей российского шоу.

"Таня мне всегда говорила, когда мои еще первые проекты состоялись, я сотрудничал с российским офисом и постоянно ездил в Москву. Таня тогда не имела к Москве никакого отношения. И она постоянно говорила мне, цитирую: "Саша, россия – это страна п*дарас*в, наркоманов и проституток". Это ее слова. И поэтому мне очень досадно, что человек, с которым у меня был брак, вынужден жить в столь неприятной для себя атмосфере", – рассказал Кривошапко.

Украинцы однако не были столь мягкими в характеристиках Денисовой, как ее бывший супруг. Они назвали танцовщицу предательницей и отметили, что Денисова зарабатывает деньги на крови людей.

Напомним, что пока известные и популярные украинские и западные знаменитости выступают против войны в Украине, выпуская антивоенные и патриотические песни, клипы, а также выступая на благотворительных концертах и собирая средства для помощи военным и беженцам, украинский певец и продюсер Юрий Бардаш начал публиковать в своих соцсетях посты против Украины. Он уже успел сравнить Украину с нацистской Германией, из-за скандала с Бардашем развелась его супруга Елизавета, а недавно поклонник "русского мира" заявил, что на него якобы "объявлена охота".