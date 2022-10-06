Как сохранить тепло в квартире во время холодов: 8 простых правил
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Начните с освобождения пространства около батарей от лишних вещей
Перед началом отопительного сезона, который в этом году начнется в условиях военного положения, большинство украинцев работают над тем, чтобы утеплить свои дома всеми возможными способами. Однако, кроме утепления, не лишними будут несколько советов, как сохранять тепло и тем самым экономить энергоресурсы.
"Телеграф" собрал простые способы экономии тепла, которые также помогут сократить расходы на коммунальные услуги.
Простые способы экономии тепла
- Проветривать квартиру следует экономно – лучше несколько раз в день приоткрывать окна по несколько минут, чтобы впустить свежий воздух, чем держать их открытыми продолжительное время, а затем включать сильнее отопление, чтобы помещение прогрелось.
- Не накрывайте и не загораживайте отопительные приборы – шторы, препятствия в виде лишней мебели, не дают возможности теплому воздуху от батарей попадать в комнату и обогревать ее.
- Не накручивайте обогреватели на максимум – установите для себя температуру комфорта, ведь один лишний градус в помещении – это примерно 4-6% энергии, за которую потом придется платить.
- Сделайте теплоизоляцию помещения при первой возможности – утеплите пол, стены, балкон, чердак, двери. Это также позволит сократить расходы на обогрев квартиры в будущем.
- Установите холодильник подальше от батарей и плиты — таким образом техника, которая есть в каждой квартире, будет тянуть меньше энергии, ведь со стороны не будет источников тепла, препятствующих работе холодильника.
- Закрывайте двери подъезда в период холодов – это даст дополнительные 2 градуса тепла вашей квартире.
- Во время приготовления пищи не устанавливайте на плите максимальную мощность (или не включайте газ на максимум). К слову, если готовите что-то в духовке, то ее дверцу после приготовления пищи можно оставлять приоткрытой, чтобы дополнительно обогреть кухню.
- Если есть финансовая возможность, то установите в квартире энергосберегающие системы отопления – современная техника использует меньше энергии, ведь имеет программируемые терморегуляторы, с помощью которых можно регулировать температуру комфорта в разное время суток и тем самым экономить.
Ранее "Телеграф" сообщал, откуда во время холодов идут самые большие теплопотери в квартире и доме и что с этим можно сделать.