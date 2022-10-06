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Готовимся к морозам: чем утеплить деревянные окна своими руками

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Как утеплить окна из дерева Новость обновлена 06 октября 2022, 15:36
Как утеплить окна из дерева

Не останется ни одной щели

В 2022 году отопительный сезон обещает быть одним из самых сложных в истории нашей страны, и украинцам необходимо заранее готовиться к осенним и зимним холодам. "Телеграф" публикует подборку советов, которые помогут утеплить деревянные окна.

Если бюджет в этом году ограничен и заменить деревянные окна на современные пластиковые не представляется возможным, то утеплить деревянные окна можно с помощью подручных средств, пишет apostrophe.

Чем утеплить деревянные окна

  • бумага
  • вата
  • поролон
  • резиновые или полимерные уплотнители
резиновые или полимерные уплотнители для окон
  • монтажная пена
  • герметик акриловый/силиконовый
  • жесткий или мягкий утеплитель
  • парафин

С этим средством щели замазываем парафином, который предварительно растапливаем. После этого наносим его на оконные рамы.

  • алебастр

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых эффективных и дешевых способах обогреть дом. А также, как согреться зимой с помощью правильно подобранной одежды.

Теги:
#Окна #Отопительный сезон #Отопление #утепление