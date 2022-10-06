Готовимся к морозам: чем утеплить деревянные окна своими руками
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Не останется ни одной щели
В 2022 году отопительный сезон обещает быть одним из самых сложных в истории нашей страны, и украинцам необходимо заранее готовиться к осенним и зимним холодам. "Телеграф" публикует подборку советов, которые помогут утеплить деревянные окна.
Если бюджет в этом году ограничен и заменить деревянные окна на современные пластиковые не представляется возможным, то утеплить деревянные окна можно с помощью подручных средств, пишет apostrophe.
Чем утеплить деревянные окна
- бумага
- вата
- поролон
- резиновые или полимерные уплотнители
- монтажная пена
- герметик акриловый/силиконовый
- жесткий или мягкий утеплитель
- парафин
С этим средством щели замазываем парафином, который предварительно растапливаем. После этого наносим его на оконные рамы.
- алебастр
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