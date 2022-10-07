Утеплить дом с помощью ковра: какой тип лучше всего предотвращает просачивание холода

Коврики особенно эффективны для предотвращения утечки тепла в домах с плохой изоляцией

С наступлением холодов защита от сквозняков просто необходима. И эта проблема касается не только окон, но и полов, из щелей которых в дом просачивается холодный воздух. Утепление стен, подкровельного пространства, окон и полов может быть дорогостоящим вложением, и хотя это может быть эффективным, такие решения не всегда возможны для арендаторов или домовладельцев с ограниченным бюджетом.

В интервью express директор компании по предоставлению услуг обогрева Уинстон Дэвис рассказал, как именно предотвратить утечку тепла в доме именно с помощью ковров.

Проблема со старыми зданиями заключается в том, что они, как правило, имеют деревянные полы с зазорами между досками и полостью под ними, которая служит проходом для свежего воздуха, поступающего в комнату. Зимой холодный воздух буквально проходит через низ дома и поднимается вверх. Ковры, уложенные поверх пола, действуют как барьер для холодного воздуха и не дают ему охлаждать температуру внутри помещения.

Какие ковры лучше всего подходят для утепления

По словам эксперта, "самые эффективные" коврики для обогрева — это те, которые покрывают большую площадь и имеют высокую плотность. Всегда используйте войлочный коврик, а не коврик из мешковины, чтобы максимизировать количество блокируемого холодного воздуха.

Войлочная подкладка для коврика закрепляет ковер на месте и действует как тепловой слой для вашего пола, обеспечивая при этом ощущение мягкости под ногами.

Ковер из войлока

А вот пол с подогревом не всегда совместим с этими мягкими напольными покрытиями. Хотя ковры отлично удерживают тепло на сквозняках, известно, что они также подавляют источники тепла, исходящие от пола. Помимо траты энергии и денег, коврики на полах с подогревом могут привести к ряду других побочных эффектов, включая вздутие древесины.

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