Топ-5 необходимых вещей, которые помогут провести холодные зимние дни в комфорте

Благодаря этим вещам, прогулки на холоде будут намного теплее.

Зима — это один из самых сказочных времен года, однако с перспективой того, что этот отопительный сезон будет одним из самых непростых, все волшебство понемногу испаряется. Но, если знать несколько полезных лайфхаков и запастись нужными теплыми вещами, то пережить холода можно максимально комфортно.

"Телеграф" рассказывает о пяти обязательных вещах, которые должны быть у каждого перед наступлением холодов. Они помогут вам провести эту зиму комфортнее, теплее и без обморожений.

Вещи на зиму, которые необходимы каждому

Шапка — обязательно обзаведитесь этим аксессуаром, если не хотите провести всю зиму на больничном.

Перчатки — зимой руки как никогда нуждаются в тепле, поэтому перед віходом на улицу, обязательно убедитесь, что пара теплых варежек лежит в кармане.

— зимой руки как никогда нуждаются в тепле, поэтому перед віходом на улицу, обязательно убедитесь, что пара теплых варежек лежит в кармане. Носки — самый нужный элемент одежды, который защищает от холода наши ножки. Выбирайте теплые и обязательно качественные носки из натуральных материалов.

— самый нужный элемент одежды, который защищает от холода наши ножки. Выбирайте теплые и обязательно качественные носки из натуральных материалов. Ледоступы — не каждую зиму необходимы, но "на всякий случай" должны быть в каждом доме. В случае гололеда — эта вещь поможет вам уберечься от падений.

— не каждую зиму необходимы, но "на всякий случай" должны быть в каждом доме. В случае гололеда — эта вещь поможет вам уберечься от падений. Термос — настоящая находка на зиму. За счет плотных стенок и герметичности, его можно брать с собой на улицу, и всегда иметь возможность согреться горячим чаем.

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