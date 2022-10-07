Готовимся к морозам: строители назвали место в домах, которое все забывают утеплить

Утепление этого места в доме не только сделает батареи более теплыми, но и сэкономит бюджет

Перед приходом холодов украинцам советуют позаботиться об утеплении собственных домов и квартир — внимание следует уделить стенам, входным дверям, а также проклеить окна, которые больше всего выпускают из дома тепла. Мало кто знает еще об одном месте в доме, которое нуждается в утеплении.

Как рассказывают в "Строительном блоге", речь идет об утеплении труб, по которым проходит горячая вода.

Зачем утеплять трубы с горячей водой в доме

На первый взгляд, отмечают специалисты, ситуация может выглядеть несколько абсурдно, ведь теплоноситель отопительной системы сам прогревает трубу и даже в суровый мороз замерзнуть не может, однако дело вовсе не в этом.

Утепление труб необходимо, чтобы снизить потери тепла при прохождении горячей воды от котельной к потребителю (если говорить о домах/многоэтажках, имеющих собственную котельную). То же самое касается и утепления труб в подвалах многоквартирных домов — чем эффективнее теплоизоляция труб, тем выше будет температура батарей в помещение.

Что касается частных домов, имеющих индивидуальное отопление, то ситуация там несколько иная. Если котел, например, расположен в отдаленном крыле дома, а трубы проходят через подвалы, то необходимость в дополнительной защите трубопроводов от теплопотерь все же есть.

Специалисты резюмируют, что эффективное утепление отопительных труб – залог того, что вы будете греть именно ваш дом, а не подвал и не улицу.

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