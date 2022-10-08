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Как одеваться зимой, чтобы не замерзнуть даже в лютый мороз: пять правил

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Советы, как не замерзнуть на улице
Советы, как не замерзнуть на улице

Полезные советы на холодное время года, которые сделают жизнь проще и приятнее.

Чтобы зима 2022/2023 прошла без проблем, даже несмотря на то, что отопительный сезон в Украине будет одним из самых непростых из-за войны, которую развязала рф. Чтобы не утратить волшебство снежной поры, нужно хорошо к ней подготовиться.

"Телеграф" предлагает вас ознакомиться с несколькими лайфхаками, которые помогут вам чувствовать себя на улице комфортно в любую погоду, будь то даже лютый мороз. Соблюдая эти пять "правил" утепления, можно хорошо согреться.

Как утеплиться на зиму с помощью одежды

  • Многослойность — каждый слой одежды создаст дополнительную воздушную прослойку, которая сохраняет тепло. Главное, чтобы первый слой прилегал к телу.
  • Джинсы вас не согреют — даже если и они максимально плотные. Лучше на зиму приобрести утепленные штаны или брюки из ткани с добавлением шерсти и термобелье.
  • Откажитесь от хлопка — это не самый лучший вариант для зимы, поскольку такая ткань хорошо впитывает влагу, и в мороз такая способность буде только недостатком. В приоритете — мериносовая шерсть, натуральный шелк и синтетика.
  • Варежки лучше перчаток — несмотря на неудобство совершать какие-то мелкие движения, пальцам в варежках будет теплее.
  • Непродуваемая и непромокаемая синтетическая ткань — именно из таких тканей стоит выбирать перчатки и варежки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью всего одного предмета мебели можно согреться в квартире без отопления.

Также мы давали советы по "улучшению" батарей, дабы те при включении отопления грели намного мощнее, чем ранее.

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#Зима #Лайфхак #утепление