Как утеплить помещение, чтобы снизить потери тепла на 30-40%: действенные способы

Полезные способы утепления дверей, полов и окон, которые помогут снизить потери тепла.

Перед началом отопительного сезона не лишним будет подумать об утеплении своего жилища, особое внимание уделив стенам, входным дверям, а также желательно проклеить окна, чтобы не выпускать тепло из квартиры. Поскольку эта зима будет не из самых легких, все эти манипуляции будут очень кстати.

"Телеграф" подготовил для своих читателей еще несколькими эффективными способами, как утеплить свой дом. Стоит отметить, что благодаря им, вам удастся повысить температуру в квартире минимум на 5-10°С.

Как утеплить свой дом на зиму

Обустройте между стеной и обогревателем или батареей экран, который будет отражать тепло. Это может быть пинофол, металлизированный картон или даже обычная кухонная фольга.

Уберите всю мебель, которая мешает прохождению тепла от батареи.

Проверьте, чтобы не было щелей между оконной рамой и дверью. Лучше всего утеплить пенопластовыми рамками-планками, которые нужно приклеить по периметру. Если дыры большие — можно использовать монтажную пену.

Пол можно утеплить с помощью обычного ковра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что перед включением отопления нужно обратить внимания на радиаторы в доме. Пыль на конвекторе может задерживать тепло, поэтому в доме будет холоднее. Есть несколько подручных средств, которые помогут добиться чистоты даже в самых труднодоступных местах батареи.