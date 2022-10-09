Полнолуние "Луна охотника": что категорически нельзя делать 9 октября
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Октябрьское Полнолуние также известно как Луна Опадающих Листьев.
В воскресенье, 9 октября, в 23:55 по Киеву состоится особенное полнолуние, которое получило название Луна Охотника или Кровавая Луна, и пройдет оно под покровительством Овна.
Как отмечает астролог Екатерина Урса на своей странице в Инстаграм, октябрьское Полнолуние — важное астрологическое и астрономическое событие, которое готовит нас к скорому Коридору Затмений с 25 октября по 8 ноября, а потому у октябрьской полной Луны, кроме обычных, будут и свои "особенные" уроки.
В такие дни на поверхность могут выходить чувства и эмоции, которые мы не позволяем себе проживать в обычные дни. Отсюда возникает ощущение, что они накатывают и сметают все со своего пути. А поскольку это полнолуние в знаке Овен, человек может становиться злобным, агрессивным, конфликтным и истеричным.
Помимо этого во время подобных астрономических событий меняется также и психологический фон человека, и проявления Полнолуния могут выглядеть следующим образом: бессонница, апатия и плаксивость, страхи и тревоги, вспышки агрессии без видимой причины, капризы детей, головные боли, повышение давления и обострение хронических заболеваний. Поэтому стоит быть максимально острожными и соблюдать ряд запретов.
Полнолуние 9 октября 2022: что нельзя делать в этот день
- Чрезмерно заниматься спортом.
- Устраивать генеральные уборки и трудовые подвиги.
- Начинать выяснение отношений.
- Постарайтесь не совершать необдуманных молниеносных поступков
- Пытаться договариваться с начальством о повышении заработной платы и изменений функционала.
- Не стоит назначать важные переговоры и выступления.
- Воздержитесь от дачи любых обещаний и принятия на себя новых обязательств.
- Постарайтесь не давать деньги в долг и не проводите крупных финансовых операций.
Ранее "Телеграф" писал, что некоторые представители зодиакального круга вскоре окажутся в зоне риска. В октябре двойке знаков придется решать многие проблемы.