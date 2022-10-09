Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Овнов ждет триумф, а Львов - депрессия

Для некоторых настал переломный момент

Вторая неделя октября в 2022 году некоторым принесет испытания и неурядицы, однако вместе с тем многие получат возможность изменить свою жизнь к лучшему.

На это указывает расклад по картам Таро, который "Телеграф" сделал для каждого знака Зодиака на неделю с 10 по 16 октября включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Найдите расшифровку ниже для Вашего знака Зодиака:

Овен — Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что в ближайшую неделю Вы через самопознание и самовыражение сможете прийти к материальному и семейному благополучию. Также возможны путешествия.

Телец — Влюбленные

На следующей неделе Вам может понадобиться принять какое-то решение. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сердцу и уму, — они будут в гармонии друг с другом и подскажут правильный ответ. Самое время склеить разбитое, восстановить разрушенное, помириться с теми, с кем в ссоре.

Близнецы — перевернутая Четверка мечей

В этом положении карта говорит, что впереди Вас ждут новые битвы, — возможно возвращение старых проблем или дел, с которыми Вы распрощались, может понадобиться наконец принять какое-то важное решение, чтобы разрешить ситуацию. Не бросайтесь в омут с головой, чтобы не совершить ошибок.

Рак — перевернутое Солнце

Обычно это карта успеха, но в перевернутом виде она, увы, предупреждает о поражении в будущем. В ближайшую неделю Ваши планы могут рухнуть, а пессимизм и трусость не дадут Вам исправить положение к лучшему. Кроме того, на днях у Вас может появиться неудачная любовная связь.

Лев — перевернутая Королева кубков

У Вас эта неделя может ознаменоваться дурным настроением и депрессивным состоянием, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения. "Заземлитесь", делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли, — тогда тяжелый период пройдет с минимальными потерями.

Дева — перевернутая Умеренность

Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком в течение недели, — Вы сами будете создавать вокруг себя проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.

Весы — перевернутый Король жезлов

Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.

Скорпион — перевернутый Повешенный

Возможно, Вы слишком зациклились на материальном, развиваетесь только в одном направлении. Или же Вы можете предъявлять слишком высокие требования к себе или окружающим, из-за чего страдать от вечного неудовлетворения. Карта Таро советует Вам на неделе больше внимания уделить духовной составляющей жизни и подумать, не пора ли обновить Вашу систему ценностей.

Стрелец — Башня

Для Вас наступил переломный момент, и на этой неделе в Вашу жизнь могут прийти перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.

Козерог — Смерть

Не пугайтесь названия карты, на самом деле она предвещает "смерть" всего старого и изжившего себя в Вашей жизни. Возможно, это будут карьерные или жилищные перемены, или Вы наконец просто сможете проститься со старыми душевными ранами и переродиться в эмоциональном плане. Не пытайтесь удержать старое, без него Вы почувствуете себя легче и свободнее.

Водолей — Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь работать, поскольку в ближайшие дни Ваши труды окупятся, и все получится.

Рыбы — перевернутая Шестерка кубков

На неделе Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал прогноз Таро, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца.