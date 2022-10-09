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Как не замерзнуть на улице зимой: полезные советы, как справиться с холодом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как не замерзнуть на улице зимой: полезные советы, как справиться с холодом Новость обновлена 09 октября 2022, 16:14

Пить горячий чай или кофе перед выходом на мороз не стоит.

Не все горят желание в холодные зимние дни ходить гулять по улицам, предпочитая больше сидеть дома, укутавшись теплым пледом. Однако, как бы не хотелось, но выходить на мороз все же придется (хотя бы в магазин).

Чтобы чувствовать себя максимально комфортно на холоде, "Телеграф" собрал для вас несколько правил-советов, которые помогут избежать переохлаждения и обморожения в случае сильных морозов. Соблюдайте их, и даже простуда не сможет вас "сломать".

Как не замерзнуть на улице зимой

  • Если вам предстоит провести много времени на открытом воздухе, заранее снимите металлические украшения. Также лучше заменить очки в металлической оправе на контактные линзы.
  • Перед выходом на улицу не пейте алкоголь и не курите.
  • Отправляясь на прогулку, хорошо подкрепитесь. Чем калорийнее еда, тем дольше вы не замёрзнете.
  • Выходя из дома на улицу, задержитесь на несколько минут в подъезде, чтобы организм постепенно адаптировался к холоду.
  • Не носите тесную обувь.
  • По возможности старайтесь спрятаться от ветра, обязательно закрывайте лицо, но не прячьте рот и нос под шарфом постоянно.
  • Следите за цветом кожи, и не опускайте того, чтобы какой-то её участок внезапно побледнел.
  • Старайтесь дышать носом.
  • Как только вы почувствовали, что замерзаете, сразу же зайдите в помещение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью всего одного предмета мебели можно согреться в квартире без отопления.

Также мы давали советы по "улучшению" батарей, дабы те при включении отопления грели намного мощнее, чем ранее.

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#Зима #Холод #Лайфхак