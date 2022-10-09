Как не замерзнуть на улице зимой: полезные советы, как справиться с холодом

Пить горячий чай или кофе перед выходом на мороз не стоит.

Не все горят желание в холодные зимние дни ходить гулять по улицам, предпочитая больше сидеть дома, укутавшись теплым пледом. Однако, как бы не хотелось, но выходить на мороз все же придется (хотя бы в магазин).

Чтобы чувствовать себя максимально комфортно на холоде, "Телеграф" собрал для вас несколько правил-советов, которые помогут избежать переохлаждения и обморожения в случае сильных морозов. Соблюдайте их, и даже простуда не сможет вас "сломать".

Как не замерзнуть на улице зимой

Если вам предстоит провести много времени на открытом воздухе, заранее снимите металлические украшения. Также лучше заменить очки в металлической оправе на контактные линзы.

Перед выходом на улицу не пейте алкоголь и не курите.

Отправляясь на прогулку, хорошо подкрепитесь. Чем калорийнее еда, тем дольше вы не замёрзнете.

Выходя из дома на улицу, задержитесь на несколько минут в подъезде, чтобы организм постепенно адаптировался к холоду.

Не носите тесную обувь.

По возможности старайтесь спрятаться от ветра, обязательно закрывайте лицо, но не прячьте рот и нос под шарфом постоянно.

Следите за цветом кожи, и не опускайте того, чтобы какой-то её участок внезапно побледнел.

Старайтесь дышать носом.

Как только вы почувствовали, что замерзаете, сразу же зайдите в помещение.

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