Как не замерзнуть на улице зимой: полезные советы, как справиться с холодом
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Пить горячий чай или кофе перед выходом на мороз не стоит.
Не все горят желание в холодные зимние дни ходить гулять по улицам, предпочитая больше сидеть дома, укутавшись теплым пледом. Однако, как бы не хотелось, но выходить на мороз все же придется (хотя бы в магазин).
Чтобы чувствовать себя максимально комфортно на холоде, "Телеграф" собрал для вас несколько правил-советов, которые помогут избежать переохлаждения и обморожения в случае сильных морозов. Соблюдайте их, и даже простуда не сможет вас "сломать".
Как не замерзнуть на улице зимой
- Если вам предстоит провести много времени на открытом воздухе, заранее снимите металлические украшения. Также лучше заменить очки в металлической оправе на контактные линзы.
- Перед выходом на улицу не пейте алкоголь и не курите.
- Отправляясь на прогулку, хорошо подкрепитесь. Чем калорийнее еда, тем дольше вы не замёрзнете.
- Выходя из дома на улицу, задержитесь на несколько минут в подъезде, чтобы организм постепенно адаптировался к холоду.
- Не носите тесную обувь.
- По возможности старайтесь спрятаться от ветра, обязательно закрывайте лицо, но не прячьте рот и нос под шарфом постоянно.
- Следите за цветом кожи, и не опускайте того, чтобы какой-то её участок внезапно побледнел.
- Старайтесь дышать носом.
- Как только вы почувствовали, что замерзаете, сразу же зайдите в помещение.
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