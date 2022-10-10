Два знака Зодиака на этой неделе обретут любовь, которую так давно ждали

Тельцов в любви ждут большие успехи

Все люди относятся к созданию семьи по-разному, например, некоторые знаки Зодиака и вовсе невозможно затащить в ЗАГС. Однако большинство же их нас все-таки мечтает встретить свою любовь. И вот звезды обещают, что на этой неделе с 10-го по 16-е октября двум знакам Зодиака сказочно повезет и они смогут, наконец, встретить свою долгожданную вторую половинку.

Телец

Тельцов в любви ждут большие успехи. Всем, кто будет искать вторую половинку, придется потратить на это много сил и времени, но усилия того будут стоить. Специальная мантра поможет зарядиться энергией в случае истощения. Текущее положение планет указывает на то, что на этой неделе Тельцы смогут исполнить все заветные мечты, касающиеся любви. Не исключено, что целеустремленность и напористость приведут к большим успехам. Гороскоп Тельца на 10 октября, читайте на сайте.

Весы

Астрологи не исключают прихода любовных побед для Весов. Они смогут найти вторую половинку или перевести уже существующие отношения на новый уровень. Важно не провоцировать партнера. Умение общаться на спокойно и без криков — лучший навык для этой недели. Гороскоп Весов на 10 октября, читайте на сайте.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака решат свои проблемы в октябре 2022 года.