Земфира поддержала Украину со сцены: молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну (видео)

"Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну", — сказала певица

Российская певица Земфира, которая ранее выпустила песню о войне в Украине, на своём концерте на Кипре осудила россию, развязавшую войну в нашей стране.

Соответствующее видео, сделанное одним из слушателей в зале опубликовали в телеграм-канале "ЧТД".

"Сегодня 228-й день войны, 228-й день ада, который стал реальностью, — сказала Земфира. — Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну". После этого певица исполнила песню "Не стреляйте".

Отметим, что концерт Земфиры на кипрском Лимасоле 9 октября — первый в рамках мирового турне певицы, которая ранее покинула россию. В дальнейшем певица также выступит в Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбах-ам-Майне, Гамбурге, Берлине, Париже и Гааге.

Как сообщал "Телеграф", ранее российская певица Земфира призвала "не стрелять" и показала разрушения украинских городов. Напомним, что 24 февраля, в день когда россия напала на Украину, Земфира выступила перед московской аудиторией, никак не комментируя решение своей страны вступить в войну. Позже появилась информация, что певица покинула россию.

В 2016 году на концерте в Вильнюсе Земфира с матом попросила фанатов из Украины убрать сине-желтый флаг — российская певица настроила против себя многих украинских поклонников, ведь ранее она активно поддерживала Украину. После скандальной ситуации в Вильнюсе певица была внесена в базу "Миротворец" за "отрицание российской агрессии" и "манипуляции общественно значимой информацией".