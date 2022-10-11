5 лайфхаков, чтобы справиться с зимними холодами - колготки пригодятся не только женщинам (видео)

Подготовиться к зиме стоит заранее

Зимой сохранить тепло может помочь многое — от многослойности в одежде до маленькой грелки в кармане. Но стоит обратить внимание и на неочевидные способы поддержать температуру тела.

Канал "Dave Hax", который специализируется на разных необычных придумках для комфорта, советует начать с тепла изнутри — горячая еда утром поможет сохранить тепло. Среди полезных советов есть и другие.

Используйте в обуви теплые стельки и прогревайте ее феном перед выходом из дома.

Теплые вещи можно носить не только на улице. Перчатки с обрезанными пальцами помогут рукам не мерзнуть при работе за компьютером.

С помощью штанины от плотных капроновых колготок и двух картонных тубусов можно сделать устройство от сквозняков — достаточно засунуть их в нее и протянуть под двери.

Для того, чтобы согреть постель перед сном можно использовать как электропростынь, так и грелку с горячей водой.

Чтобы выбрать электропростынь, нужно знать несколько важных нюансов, включая момент с правильным подбором размера. Как рассказывал "Телеграф", чтобы сохранить тепло в доме нужно знать откуда оно уходит — для этого нужно проверить не только квартиру, но и дом и подъезд.