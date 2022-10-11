Три простых способа утеплить дом: сделайте это и не замёрзнете зимой

Перед наступлением морозов проверьте, нет ли в вашем жилище утечек тепла

Вот-вот стартует отопительный сезон, который в этом году может быть для украинцев тяжелым. Поэтому стоит позаботиться об утеплении дома или квартиры заранее. Сделать это помогут понятные и эффективные лайфхаки.

Как пишет издание Express, есть как минимум три способа утеплить дом до начала морозов. Эти шаги помогут избежать утечки тепла и сквозняков, благодаря чему в помещении будет на несколько градусов теплее и вам удастся пережить зиму с большим комфортом.

Лайфхак №1: проверьте планировку своей комнаты

Планировка комнаты — это не только фэн-шуй или дизайн — иногда она должна быть практичной. Кровати и диваны не следует ставить прямо перед батареями, так как теплый воздух не сможет циркулировать. Их также не следует держать в непосредственной близости от окон и дверей, чтобы избежать сквозняков.

Лайфхак №2: изолируйте резервуары и трубы для воды

Убедитесь, что ваш бак с горячей водой имеет изоляционную рубашку для удержания тепла. Трубы, которые идут к резервуару и от него, также необходимо изолировать с помощью пенопластовых труб.

Лайфхак №3: повесьте плотные шторы

Задергивание штор, когда начинает темнеть, предотвратит утечку тепла через окна. Желательно, чтобы это были сверхпрочные тепловые шторы на подкладке. Если вы не хотите вкладывать деньги в новые шторы, вы можете вшить термоподкладки в существующие или использовать липучки, чтобы добавить их.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что строители обратили внимание на важный момент. Есть одно место в доме, которое все забывают утеплить. А также мы писали, что для предотвращения утечки тепла в домах с плохой изоляцией особенно эффективны коврики. Есть несколько нюансов, которые помогут выбрать качественный и теплый ковер.