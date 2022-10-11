Еще одна волна магнитных бурь: стали известны даты и интенсивность колебаний

Самые сильные геомагнитные колебания прогнозируются на конец ноября

Октябрь этого года начался с ряда магнитных бурь, которые были достаточно интенсивными, но и конец месяца также будет сопровождаться чрезмерной активностью Солнца. Не станет исключением и последний месяц осени — в ноябре их будет четыре. Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды.

Когда ждать магнитных бурь в ноябре?

11 ноября — прогнозируется мощная вспышка на Солнце, которую ближе к вечеру почувствуют на себе жители Земли. Геомагнитное поле будет штормить 2 дня, поэтому у метеозависимых людей может быть плохое самочувствие.

15 ноября — магнитная буря продлится около 12 часов. По интенсивности она будет несколько меньше, чем предыдущая.

18 ноября — геомагнитные колебания могут вызвать у людей подавленное эмоциональное состояние, или, наоборот, чрезмерную раздражительность. Все потому, что буря будет иметь среднюю интенсивность.

25 ноября — прогнозируется последняя на осень, но очень серьезная магнитная буря. Она продлится несколько дней и отличится особой силой. Астрологи убеждают, что по своей силе она будет даже мощнее первой.

Ранее "Телеграф" сообщал, как подготовить организм к очередному геомагнитному удару и уберечься от осложнений.