В доме будет холодно: пять распространенных ошибок при использовании радиатора отопления

Тепло не сможет циркулировать по комнате, если радиатор закрыт мебелью или одеждой

Радиаторы отопления являются основным источником тепла в холодные месяцы, и немало украинцев полагаются на них, чтобы согреть свои дома.

Несмотря на то, что регулярная прокачка, чистка и проверка необходимы для поддержания радиаторов в рабочем состоянии, Джессика Стил, эксперт по технологиям отопления, предупредила о ключевых ошибках использования радиаторов. Вот пять вещей, которые вы никогда не должны делать с ними делать, пишет express.

1. Слишком много радиаторов в одной комнате

Есть определенные места, где радиаторы не следует размещать. Хотя может возникнуть соблазн установить два или более радиаторов в длинных коридорах или больших комнатах, это может быть пустой тратой денег и энергии, если это не "зона с высокой проходимостью", особенно если отопление остается включенным. Вы можете просто сэкономить деньги, отключив радиаторы в неиспользуемых комнатах.

2. Перегрузка радиаторов одеждой

Развешивание чистого белья на батарее может показаться эффективным способом высушить одежду, но из-за этого в вашем доме может стать еще холоднее. Слой одежды на радиаторе значительно снизит эффективность механизма.

3. Подвесные радиаторы на слабых или неоштукатуренных стенах

Никогда не вешайте радиатор на стену, требующую штукатурки. Это может привести к повреждению радиатора и даже разрушить стену.

4. Расстановка мебели слишком близко к батарее

Одна из самых распространенных ошибок домовладельцев — это размещение мебели в небольшом пространстве и закрытие радиаторов. Диваны, стулья и любую другую мебель следует держать подальше от батарей. Прямой контакт с мебелью может не только повредить кожу или ткани, но и тепло не сможет должным образом распространяться по комнате.

5. Мелкие ошибки

Радиаторы могут время от времени выходить из строя без надлежащего ухода, но игнорирование проблемы может привести к еще большим проблемам в будущем. Общие трудности, возникающие с радиатором, часто связаны с накоплением грязи, что препятствует прохождению горячей воды через систему. Это будет означать, что вы все равно будете оплачивать счета за отопление, но радиаторы вообще не будут нагреваться, что приведет к пустой трате денег.

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