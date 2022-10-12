Как выбрать инфракрасный обогреватель для дома и квартиры: полезные советы

Выбор инфракрасного обогревателя для разных типов помещений: на что стоит обратить внимание.

Чем инфракрасный обогреватель отличается от других видов отопления, какие варианты устройства с ИК-излучением бывают и почему они могут быть полезны именно вам? Как правильно подобрать инфракрасный обогреватель, в зависимости от условий и места эксплуатации? Какой самый экономный, эффективный и безопасный электрический ИК обогреватель? В этих и других вопросах разбирался "Телеграф".

В сезон холодов вполне логично подумать о тепле в доме. А потому приобретение инфракрасного обогревателя вполне логично. Этот отопительный прибор считается экономным, комфортным и удобным в использовании.

Что представляет из себя ИК-обогреватель

Принцип действия этого прибора подобен солнцу: инфракрасные лучи своим воздействием согревают не воздух, а непосредственно предметы и людей. При этом он обладает функцией локального обогрева.

В данном случае плюсом является то, что устройство быстро нагревается, и тепловой эффект от обогревателя ощущается сразу после включения.

А вот недостаток проявляется в том, что вне зоны действия излучения холод остается до тех пор, пока воздух не прогреется от предметов, нагретых ИК-лучами.

Из-за этого обогреватель следует располагать поближе к самому людному месту в комнате. Учтите особенности монтажа прибора. А еще важно покупать обогреватель с необходимой мощностью, которая потребуется для обогрева жилплощади.

Какие бывают инфракрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели условно делятся по видам в зависимости от характеристики:

тип нагревательного элемента;

диапазон инфракрасного излучения;

способ крепления.

Как выбрать инфракрасный обогреватель по типу нагревательного элемента

Нагревательный элемент может быть изготовлен из различных материалов. В зависимости от этого обогреватели имеют свои преимущества и недостатки.

Вольфрамовый – это вакуумная трубка с вольфрамовой нитью. Его главное преимущество в низкой стоимости. Однако этот вид обогревателей неудобен своим ярким светом. И сейчас он уже непопулярен.

– это вакуумная трубка с вольфрамовой нитью. Его главное преимущество в низкой стоимости. Однако этот вид обогревателей неудобен своим ярким светом. И сейчас он уже непопулярен. Галогеновый – в трубку закачивается газ галоген. Этот элемент характеризуется короткими волнами и излучением золотистого цвета, который также не очень приятен для глаз. А для человека безопаснее воздействие длинноволнового излучения.

– в трубку закачивается газ галоген. Этот элемент характеризуется короткими волнами и излучением золотистого цвета, который также не очень приятен для глаз. А для человека безопаснее воздействие длинноволнового излучения. Кварцевый – это вакуумная кварцевая колба со спиралью из вольфрама, которая под действием тока раскаляется и излучает теплые инфракрасные лучи. Для большей эффективности и равномерного распределения тепла такие обогреватели оборудуют рефлектором.

– это вакуумная кварцевая колба со спиралью из вольфрама, которая под действием тока раскаляется и излучает теплые инфракрасные лучи. Для большей эффективности и равномерного распределения тепла такие обогреватели оборудуют рефлектором. Карбоновый обогреватель вместо вольфрама в спирали имеет углеводородное волокно. Он быстро нагревается и потребляет немного энергии при своем высоком КПД до 95%. К плюсам карбонового обогревателя можно отнести его нетоксичность, безвредность и то, что он не сушит воздух. А вот недостатком является хрупкость трубки.

Инфракрасный пленочный обогреватель представляет собой тонкий нагревательный элемент из пленки и фольги. Такие обогреватели часто делают в виде ковриков или настенных картин. Они имеют красивый внешний вид и хорошо вписываются в интерьер. Однако из минусов можно отметить хрупкость изделия и высокую стоимость.

обогреватель представляет собой тонкий нагревательный элемент из пленки и фольги. Такие обогреватели часто делают в виде ковриков или настенных картин. Они имеют красивый внешний вид и хорошо вписываются в интерьер. Однако из минусов можно отметить хрупкость изделия и высокую стоимость. Керамический – это панель из керамики с особым покрытием для защиты от чрезмерной влажности. Она нагревается за счет металлической спирали. Ее преимущество – огнеупорность, а к минусам можно приписать быстрое остывание устройства после выключения.

Какой инфракрасный обогреватель выбрать по длине излучаемой волны

Длинноволновые обогреватели содержат элементы, которые нагреваются от 100 до 600°С. Производитель рекомендует такой вариант для жилого помещения, дома или квартиры. Этот обогреватель имеет невысокое энергопотребление.

обогреватели содержат элементы, которые нагреваются от 100 до 600°С. Производитель рекомендует такой вариант для жилого помещения, дома или квартиры. Этот обогреватель имеет невысокое энергопотребление. Обогреватели с короткими волнами прогреваются до температуры свыше 1000°С. Людям не нужно долго находиться под воздействием такого излучения, а потому коротковолновые обогреватели не используются в быту. Такой инфракрасный прибор рекомендуется для эксплуатации в промышленных зданиях, складах, помещениях, а также на открытом воздухе.

В разных видах инфракрасных систем указана различная минимальная дистанция между излучателем и находящимися рядом людьми или предметами. При установке отопительного оборудования важно соблюдать это расстояние, чтобы не получить ожоги.

Как подобрать ИК-обогреватель по способу крепления

Способ исполнения и крепления обогревателя также имеет большую роль при его выборе.

Потолочный – пожалуй, самый распространенный тип расположения. Обогреватели монтируются на потолке, хорошо вписываются в интерьер, не требуют дополнительного свободного места и имеют меньше преград для потока тепла. Тепло не задерживается, а поглощается окружающими предметами. Конусообразная направленность излучения сверху вниз дает возможность при правильном расчете мощности полностью обогреть комнату. Такие обогреватели подходят для жилья, а также для общественных или производственных помещений.

Настенный тип чаще всего используется для дополнительного обогрева комнаты. К примеру, если при работе центрального отопления не хватает тепла или же оно еще не включено, такой обогреватель будет оптимальным. Также устройство хорошо подходит для маленьких помещений, балкона, ванной комнаты. Обогреватель легко вписывается в декор и мало весит, но по сравнению с потолочным у него ниже эффективность работы и выше затраты энергии.

тип чаще всего используется для дополнительного обогрева комнаты. К примеру, если при работе центрального отопления не хватает тепла или же оно еще не включено, такой обогреватель будет оптимальным. Также устройство хорошо подходит для маленьких помещений, балкона, ванной комнаты. Обогреватель легко вписывается в декор и мало весит, но по сравнению с потолочным у него ниже эффективность работы и выше затраты энергии. Напольный обогреватель имеет намного меньшую мощность по сравнению с потолочным и настенным. Пользуются популярностью модели на основе пленок, которые можно вмонтировать в пол для общего обогрева всей комнаты или же зонального создания уголков тепла. К примеру, можно сделать комфортным место возле кровати или кресла. Однако не стоит располагать его под бытовой техникой во избежание перегрева и поломки.

обогреватель имеет намного меньшую мощность по сравнению с потолочным и настенным. Пользуются популярностью модели на основе пленок, которые можно вмонтировать в пол для общего обогрева всей комнаты или же зонального создания уголков тепла. К примеру, можно сделать комфортным место возле кровати или кресла. Однако не стоит располагать его под бытовой техникой во избежание перегрева и поломки. Уличный обогреватель может располагаться на открытом воздухе – на террасе, во времянке, в гараже, в беседке. Однако при этом важно, чтобы прибор обладал стойкостью к повышенной влажности, внешним воздействиям и автоматически отключался при опрокидывании.

Дополнительные параметры при выборе обогревателя

Покупая обогреватель, обратите внимание на другие полезные и важные функции.

К примеру, наличие пульта дистанционного управления даст возможность включать и выключать прибор, не вставая с дивана.

Датчик защиты от перегревания увеличит пожарную безопасность оборудования.

Встроенный термостат поможет поддерживать заданную температуру в помещении.

Мобильность и возможность переносить напольный обогреватель с одного на другое место.

Безопасность для детей и животных в доме.

Немаловажным будет оформление и дизайн прибора.

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