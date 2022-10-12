Эта вещь согреет вас даже в самый лютый мороз: лайфхак по утеплению спальни

С таким изделием спальное место будет более комфортным для сна

Накануне начала отопительного сезона и наступления морозов стоит позаботиться об утеплении жилища и запастись вещами, которые помогут согреться зимой. К примеру, инвестировать в покупку электропростыни или же приобрести специальный наматрасник.

Наматрасник – это съемный защитный слой, который закреплен на поверхности матраса. Такой чехол поможет избежать внешних повреждений и загрязнений, а если речь идет о наматраснике с подогревом – то еще и согреет даже в самый суровый мороз. Как пишет издание Express, лайфхак с таким наматрасником согреет ваше спальное место и в целом спальню зимой.

В наматраснике с подогревом используются провода с электрическим нагревом или нагретая вода для повышения температуры изделия. Мягкий топпер (это тонкий матрас, который предназначен для коррекции неровностей на кровати или диване, а также для регулирования уровня жесткости спального места) можно положить поверх матраса, чтобы согреть постель во время сна. А еще его можно надеть непосредственно перед сном, чтобы согреть постель и приготовиться к уютному ночному отдыху. Этот наматрасник не только согреет вас, но и поможет вашим мышцам расслабиться, а это значит, что вам будет намного легче заснуть.

Нюанс этого лайфхака: держать наматрасник включенным всю ночь может оказаться дорогим удовольствием, поэтому попробуйте включить его за час до сна, чтобы, когда вы будете готовы лечь в кровать, вы не дрожали от холода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как утеплить входную дверь к зиме и на какие нюансы при этом стоит обратить внимание.