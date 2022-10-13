Простой способ утеплить окно: с этим лайфхаком в доме станет теплее

Именно окна являются одним из источников сквозняков и холода в жилище

Перед наступлением холодов и включением отопления стоит уделить внимание утеплению дома. Важно обратить внимание на планировку комнаты, ведь неправильно стоящая мебель может приводить к теплопотерям. И, конечно же, не забудьте проверить окна – они могут стать источником сквозняков и холодного воздуха.

Как пишет издание Express, для утепления окон в доме подойдет один понятный и доступный лайфхак. Все, что вам для него потребуется, это пузырчатая пленка и обычная вода. Это простой, но очень эффективный способ защитить ваше жилище от холода в зимние морозы.

Окна должны защищать квартиру или дом от холодного воздуха. Поэтому попробуйте использовать простой способ с пузырчатой пленкой, чтобы сохранить тепло в холодные месяцы. Одно из быстрых и дешевых решений — использовать пузырчатую пленку. Она работает как хороший изолятор благодаря своим небольшим воздушным карманам. Поскольку основной материал — пластик, он быстро нагревается и служит фантастическим изолятором. Что нужно сделать: просто обрызгайте окно водой, и пузырчатая пленка мгновенно приклеится к стеклу.

Добавим, что не стоит забывать и о шторах. В течение дня держите их открытыми, если днем в комнату попадает прямой солнечный свет. Как только солнце скроется, закройте занавеску, чтобы удержать тепло внутри жилища.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что строители обратили внимание на важный момент. Есть одно место в доме, которое все забывают утеплить.