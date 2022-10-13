А вы готовы к зиме? Checklist для проверки готовности жилья

При подготовке к холодам важно ничего не забыть

Зима на рубеже 2022-2023 годов обещает быть непростой не только из-за холодов на улице, но и в связи со снижением температурного режима в квартирах украинцев. К началу зимнего сезона стоит подготовиться заранее, чтобы избежать многих неприятностей.

"Телеграф" собрал список — чеклист подготовки квартиры и дома к холодам. Часть рекомендаций у них общая.

Общие рекомендации при подготовке к зиме

Проследите за окнами и дверьми на предмет сквозняков, по необходимости утеплить их. Также стоит снять сетки с окон.

Запаситесь теплой одеждой и необходимыми вещами на случай перебоев с электричеством и отоплением. Среди них должны быть как еда (например консервы или овощи), так и питьевая вода, фонарик, бумажные полотенца, необходимые медикаменты, портативная зарядка (пауербанк).

Запаситесь необходимым для выхода на улицу — например ледоходами или средством, чтобы посыпать крыльцо дома.

Список проверки дома перед зимой

Очистите желоба и водосточные трубы, чтобы облегчить сток воды весной или в дождливую погоду зимой.

Осмотрите свою крышу.

Слейте воду из садовых шлангов и храните их в гараже или под навесом. Выключите внешние краны — вода в наружных трубах может замерзнуть и привести к разрыву труб.

Приготовьте лопаты для очистки снега.

Определите деревья, которые могут представлять опасность для вашего дома из-за сильного снега или сильного ветра — сухие ветки лучше убрать заранее.

Почистите дымоход, если вы полагаетесь на камин или дровяную печь для обогрева. Когда слишком много золы, угольков, листьев и других материалов забивает ваш камин, это создает риск возгорания дымохода и попадания дыма и угарного газа в жилье.

Как ранее писал "Телеграф", среди предметов, которые могут помочь пережить зиму — электроодеяло и туристическое оборудование, такое как спальники и кариматы. Зимой в случае проблем с отоплением можно спать в шапке или использовать мини-грелки для сохранения тепла, есть и другие очевидные и не очень способы согреться.