Что может испортить пуховик при стирке: 5 главных табу

Ни в коем случае не делайте этого, если не хотите выбросить любимую вещь.

Зимой пуховая куртка или пальто – главная одежда сезона. Она теплая, легкая, удобная и красивая. Кроме того, за ней легко ухаживать, если знать главные правила.

Однако есть действия, которые возымеют противоположный эффект, и вам придется выбросить одежду. Что категорически нельзя делать, чтобы не испортить пуховик во время стирки, вам расскажет "Телеграф".

Основные ошибки при стирке пуховика

Замачивание и ручная стирка. Одежда стирается в машинке или отдается в химчистку. Температура воды выше 30 градусов. Пух портится от горячей воды. Перед стиркой обязательно прочитайте оптимальные условия на этикетке. Машинная стирка пуховика в стиральном порошке с отбеливателем, кондиционером, ополаскивателем. Для очистки пуховиков рекомендуется специальное жидкое средство. Стирка без мячиков. Именно благодаря теннисным мячикам пух не будет сбиваться в комки. Расстегнутая молния. От этого куртка может деформироваться. Кроме того, острые края молнии могут повредить верхнюю ткань одежды.

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