Что может испортить пуховик при стирке: 5 главных табу
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 871
Ни в коем случае не делайте этого, если не хотите выбросить любимую вещь.
Зимой пуховая куртка или пальто – главная одежда сезона. Она теплая, легкая, удобная и красивая. Кроме того, за ней легко ухаживать, если знать главные правила.
Однако есть действия, которые возымеют противоположный эффект, и вам придется выбросить одежду. Что категорически нельзя делать, чтобы не испортить пуховик во время стирки, вам расскажет "Телеграф".
Основные ошибки при стирке пуховика
- Замачивание и ручная стирка. Одежда стирается в машинке или отдается в химчистку.
- Температура воды выше 30 градусов. Пух портится от горячей воды. Перед стиркой обязательно прочитайте оптимальные условия на этикетке.
- Машинная стирка пуховика в стиральном порошке с отбеливателем, кондиционером, ополаскивателем. Для очистки пуховиков рекомендуется специальное жидкое средство.
- Стирка без мячиков. Именно благодаря теннисным мячикам пух не будет сбиваться в комки.
- Расстегнутая молния. От этого куртка может деформироваться. Кроме того, острые края молнии могут повредить верхнюю ткань одежды.
Ранее "Телеграф" давал практичные советы, как не замерзнуть на улице. А еще рассказывал, как убрать следы утюга на ткани.