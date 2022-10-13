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Сочный лечо на зиму: рецепт яркой витаминной консервации

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Автор
Лечо по этому рецепту получается невероятно вкусным Новость обновлена 13 октября 2022, 15:02
Лечо по этому рецепту получается невероятно вкусным

Зимой эта консервация вас очень выручит

Для тех, кто еще не успел запастись полезной консервацией на зиму, продолжаем публиковать полезные рецепты. Если вы уже закатали на зиму баклажаны в аджике, советуем попробовать очередной вкусный рецепт овощей, которые порадуют зимой насыщенным летним вкусом и ярким цветом.

Как быстро и просто приготовить сочный лечо на зиму без стерилизации. "Телеграф" делится с вами рецептом вкуснейшей консервации.

Лечо на зиму: рецепт из болгарского перца и помидоров

Ингредиенты:

· 3 кг красного болгарского перца,

· 3 кг помидоров,

· 1 головка чеснока,

· 10 горошин черного перца,

· 1 стакан растительного масла,

· 1 стакан сахара,

· 5 ст. ложек 9%-го уксуса,

· 2 ст. ложки соли.

Как приготовить лечо на зиму:

1. Помидоры перекрутите через мясорубку или блендер и процедите сок от жмыха.

2. Болгарский перец очистите от сердцевины и нарежьте полосками толщиной примерно 1 см.

3. Добавьте в томатное пюре масло, сахар, соль, поставьте на огонь и прокипятите 5 минут.

4. Добавьте в кипящий сок болгарский перец и варите под крышкой 10-20 минут. Чем дольше готовятся овощи, тем мягче они становятся, поэтому время варки корректируйте в зависимости от своего вкуса.

5. Для хрустящего перца в лечо достаточно 10 минут, а если вы любите мягкие овощи, готовьте их 20-30 минут.

6. Под конец добавьте в лечо измельченный чеснок, черный перец, уксус и варите еще 5 минут.

7. Разложите лечо из перца в подготовленные стерилизованные банки и закатайте.

8. Переверните банки верх дном, накройте одеялом и оставьте до полного остывания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусные котлеты из недорогих ингредиентов.

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