Зима без отопления: простой лайфхак, который поможет не замерзнуть даже в холодной квартире
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Для этого понадобится обычный спальник и небольшой аксессуар к нему
Власти Украины уже сейчас предупреждают о том, что отопительный сезон на фоне войны может пройти не так гладко, как хотелось бы, а в квартирах может быть прохладно, или совсем пропадать тепло. К таким случаям следует уже сейчас подготовиться, в частности, запастись зимними вещами и одеялами. Еще один действенный лайфхак рассказали путешественники.
Для того чтобы не замерзнуть в холодной квартире или доме, понадобится туристический спальник и специальная вкладка для него, которая одновременно будет выполнять роль постельного белья и дополнительного утеплителя. Путешественники утверждают, что такой простой способ добавляет +10 к теплоте, а вариантов таких вкладок множество – и тонкие, и флисовые, и из синтетических материалов.
Цена на вкладки в спальники также отличается – есть варианты от 265 гривен, а есть и по 1500 и больше. Всё зависит от материала, из которого она изготовлена, а также от фирмы-производителя.
Напомним, что этой зимой пригодится могут и другие туристические принадлежности, которые помогут пережить не только холод, но и проблемы с электроснабжением и даже отсутствием газа.
Ранее "Телеграф" сообщал, как сохранить тепло в квартире во время холодов — 8 действенных советов.