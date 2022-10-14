"Наші прийдуть на півострів і наведуть там всім ладу": alyona alyona и paashee записали яркую песню про украинский Крым

Песню исполнители посвятили бойцам ВСУ

Украинские артисты alyona alyona и paashee в честь Дня защитников и защитниц Украины выпустили яркую песню "Їду в Крим". Песню исполнители посвятили бойцам ВСУ.

"Этот трек посвящается всем нашим защитникам и защитницам. Ведь сегодня День защитника и защитницы Украины. Мы искренне верим, в нашу победу, в наших ребят, в наших ВСУ. Мы мечтаем о том, чтобы все они вернулись живыми и невредимыми домой. А также, мечтаем о том, чтобы наши военные уволили Крым, ведь он, был, есть, и будет наш! И является одним из весомых шагов к нашей победе. Включайте звук по полной, сбрасывайте друзьям и знакомым! Скоро мы вместе вместе под этот трек поедем в Крым отдыхать", — написал paashee в своем Инстаграм.

В песне артисты мечтают о том, как совсем скоро воины ВСУ выкинут с полуострова всех оккупантов и украинцы приедут в украинский Крым и смогут отдохнуть там, как раньше. "Наші прийдуть на півострів і наведуть там всім ладу", — поет alyona alyona.

Как сообщал "Телеграф" ранее скандальная "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях впервые выпустила песню на украинском языке.